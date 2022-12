El canal Wapa Televisión anunció esta tarde que ofrecerán una programación especial en los próximos días festivos. A continuación, los detalles:

Hoy miércoles, 21 de diciembre, será la final de la temporada de “Guerreros” “Cobras versus Leones: Nueva Generación”, a partir de las 5:30 p.m.

Con una ventaja de más de cinco minutos, las Cobras llevan la delantera frente a los Leones. Hoy, el equipo que resulte ganador se lleva un premio de $30,000 en efectivo. Además, el hombre y la mujer con los mejores tiempos de la final ganarán un premio de $10,000 cada uno.

El jueves, 22 de diciembre, a las 5:30 p.m. será “Cobras versus Leones: Nueva Generación MVP”. Luego de la final de temporada, todos los Guerreros compiten entre sí para ganar el título de MVP, que lo ganará un hombre y una mujer.

El viernes, 23 de diciembre, será el “Adelanto de Nochebuena”, lo que significa que desde las 5:30 a.m. las producciones locales presentarán contenido alusivo a la Navidad.

“Noticentro Al Amanecer” hará la tradicional pastelada, así como el nacimiento viviente e invitados especiales.

Mientras que, a las 5:30 p.m. presentarán “Guerreros” “Nueva Generación: Especial de Navidad”. En esta transmisión podrás acompañar a los participantes en un recorrido por el estudio mientras cuentan cómo es su rutina diaria. A las 7:00 p.m. transmitirán el estreno de película “Last Christmas”.

El sábado, 24 de diciembre, que se celebra Nochebuena, los televidentes podrán disfutar del clásico navideño “Home Alone” a las 6:00 p.m. y a las 8:00 p.m. presentarán “Home Alone 2: Lost in New York”.

El domingo, 25 de diciembre, día de Navidad, los televidentes podrán ver diversas películas alusivas a la época. “Fred Claus” a las 3:00 p.m., “Dr. Seuss The Grinch” a las 6:00 p.m. y “The Pursuit of Happiness” a las 8:00 p.m.

El sábado, 31 de diciembre, Despedida de Año, a las 8:00 p.m. llevarán a cabo el “Resumen de Noticias”, a las 9:00 p.m. será el “Especial Roberto Clemente: Más Allá del Mito”, y de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. transmitirán el “Especial Bienvenida 2023″.

El domingo 1ro. de enero, Día de Año Nuevo, presentará a las 8:00 p.m. la película “Bad Santa 2″, en estreno.