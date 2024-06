Wapa Televisión revela la programación especial por Miss Universe Puerto Rico 2024

View this post on Instagram

La preliminar de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan se transmitirá el domingo, 23 de junio a las 8:00 p.m. El programa contará con las intervenciones musicales de Juan Manuel Restrepo y Christian Pagán. Esta noche se otorgarán los premios especiales a Mejor Cabello L´Oréal París Puerto Rico, Piel Radiante L´Oréal París Puerto Rico, Sonrisa Colgate, premio My Way by Giorgio Armani, Miss Fotogénica y Miss Personalidad.