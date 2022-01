El actor y director de cine puertorriqueño Xavier Morales está “perdidamente enamorado” de la exreina de belleza Denise Quiñones al igual que “Armando” lo está de “Margarita”, personajes que interpretaron en la película “Las camelias”. Así lo afirmó el artista al programa de farándula de Wapa Televisión, “Lo Sé Todo”, a través de declaraciones escritas.

“‘Armando’ está perdido de enamorado de ‘Margarita’. Esos sentimientos yo no estaba seguro si eran del personaje o era yo de Denise. Descubrimos después de hablar largas horas (intermitentemente) de que estábamos en una misma frecuencia espiritual, de que tenemos sueños y metas en común. Aprendimos que el tiempo de Dios es perfecto y lo bueno toma tiempo. Seguimos aprendiendo juntos y cada día es mejor que el anterior”, afirmó el intérprete.

El fotógrafo, al igual que la Miss Universe 2001, confirmaron su relación sentimental el pasado 31 de diciembre de 2021, con publicaciones en sus redes sociales, respectivamente. Ambos se mostraron agradecidos con el año anterior por todo el amor recibido.

PUBLICIDAD

“De los regalos más hermosos que me trajo el 2021. Gracias mi vida por tanto cariño, apoyo, entrega y amor”, expresó la beldad boricua. Por su parte, Morales dijo: “Gracias por tanto amor 2021″.

En marzo de 2021, sin imaginar el futuro en común que les esperaba, los actores expresaron lo cómodos que se sentían trabajando el uno con el otro, a pesar de que era la primera vez que colaboraban juntos en un proyecto. Asimismo, ambos aseguraron que no se conocían previamente.

“Nunca había trabajado con ella, nunca la había conocido personalmente. Siempre he seguido su carrera. Soy un fanático de los certámenes de belleza y demás. No me esperaba menos. Ella me mostró total confianza, desde el primer día siento que es mi mejor amiga, tú sabes. Tenemos una dinámica, una conexión bien bonita, bien real, y eso ha permitido que las escenas fluyan porque tenemos muchas escenas que son íntimas, que tenemos mucha cercanía”, exteriorizó Morales.

Quiñones, por su lado apuntó que se sentía “súper bien”.

“Yo le digo ‘tú eres el perfecto ‘Armando’ para ‘Margarita’. No lo había conocido antes, un joven actor súper bueno, muy entregado súper humilde, de buen corazón y estoy súper agradecida porque hemos logrado una compenetración. Tenemos muchas escenas bien fuertes tanto a nivel emocional como escenas íntimas y lo ha hecho sumamente cómodo, entrar en ese plano de respeto, de confianza...”, incluyó.