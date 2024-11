Zelma Cherem “Curvy” es eliminada de “Los 50″ de Telemundo

“La salida de Curvy sí es algo que me toca el corazón y la verdad que no lo vi venir”, expresó el colombiano Sebastián Villalobos . “Me está doliendo, me está afectando mucho, voy a recaudar fuerzas de no sé dónde porque Curvy sí me estaba levantando”, añadió Mejía.

Al culminar el “evento de sentencia” Charem se dirigió al resto de elegidos. “Saben que yo sentía que ya me iba a ir hoy, pero no porque no lo he dado todo, eh. Que quede claro que si yo, con estar aquí, he podido inspirar a una mujer, a un hombre que duda de sus capacidades o que no se ha sentido aceptado, yo quiero que sepa que sí se puede. Mira, quedamos 30 y me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado. Cuiden a mis niñas, es todo lo que les pido”, comunicó.