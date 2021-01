Zoé Laboy, exsenadora y pasada secretaria de la Gobernación, fue presentada esta tarde como nueva integrante del programa “Morning Show”, que estrenará en Telemundo el próximo 15 de febrero.

La conocida política tendrá a su cargo la sección “La palabra de Zoé Laboy”, donde analizará los temas más candentes que estén ocurriendo en Puerto Rico.

Luego de pasar una temporada como analista político en el periodo eleccionario como parte de Noticentro 4 de Wapa TV, Laboy comienza el nuevo año ligada a otro programa de televisión. “Estoy muy entusiasmada y agradezco el apoyo que he sentido del pueblo. Sentía que en el 2021 iba a seguir haciendo algo relacionado a los medios de comunicación, aunque no sabía qué iba a ser”, indicó Laboy durante una entrevista realizada por Alexandra Fuentes en el programa “Alexandra a las 12”. “Me parece que Puerto Rico, particularmente en estos momentos, necesita escuchar qué está pasando. Creo que el pueblo está ahora mucho más envuelto o interesado en lo que ocurre y qué están haciendo los líderes”.

La abogada está consciente de la importancia y de la responsabilidad que conlleva pararse frente a una cámara de televisión. “La realidad es que me he dado cuenta de que desde los medios de comunicación tengo mucha responsabilidad. Además de que es un honor el que el público te abra las puertas de sus casas para tú entonces compartir con ellos información”, añadió Laboy, quien se desempeñó como secretaria de Corrección y Rehabilitación bajo el mandato de Pedro Rosselló. “Me siento que igual estoy sirviendo, aunque no desde el gobierno, pero sí desde el sector privado y los medios de comunicación”.

En cuanto al cambio de la política por la televisión, Laboy confesó que no se le ha hecho difícil aunque ahora siente mayor libertad a la hora de dar su opinión. “Me siento ahora con más libertad. Y no porque dentro de las posiciones que ocupé en el gobierno no me sintiera libre. Pero es una perspectiva diferente”, expresó la exsenadora por el Partido Nuevo Progresista. “Ahora me siento que puedo aportar, pero es bien importante que la gente sepa que ahora como parte de la familia de Telemundo, mi compromiso sigue siendo el mismo. Traer la información y la gente tiene que tomar sus decisiones. Mi compromiso es que voy a seguir alzando la voz, pero ya no será como parte de un gobierno, sino como una persona que tiene mucho amor a Puerto Rico”.

Laboy acompañará a los anfitriones Ivonne Orsini y Ramón “Gato” Gómez, quienes le dieron la bienvenida a Laboy a través de una videollamada durante “Alexandra a las 12”.

El nuevo programa, que se transmitirá de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 a.m., tendrá un formato “magazine” y contará con una presencia activa de las noticias del momento y con la participación de colaboradores en varios segmentos, siendo Laboy la primera en ser anunciada.