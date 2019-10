La décima temporada de la serie “TheWalking Dead” estrena mañana con la participación de la actriz puertorriqueña Paola Lázaro, quien interpretará el papel de “Princess”.

Según se dio a conocer en el Comic Con de Nueva York, este papel es fundamental en la parte final de esta historia de ficción que la cadena AMC estrenó en la televisión en el 2011 y que está basada en un cómic.

“Princess” -que se caracteriza por su espíritu libre y por llevar el cabello color púrpura- es uno de los personajes principales en esta etapa de la historia en los cómics. Se espera que, en esta temporada, se una al grupo mientras “Michonne” (interpretada por Danai Gurira) lidera una expedición a una nueva comunidad.

AMC también anunció una undécima temporada de la serie.

Nacida y criada en Cupey, Lázaro cursó estudios de bachillerato y maestría en Nueva York, donde realizó un programa de residencia en The Public Theater y más adelante se destacó en obras teatrales.

En el 2014, participó con éxito en la pieza “To the Bone”, que se presentó en el 2014 en Cherry Lane Theatre, trabajo que la llevó a recibir una nominación en la categoría de mejor actriz en el Drama Desk Award. También estuvo en la obra “John Who's Here From Cambridge”, de Martyna Majok.

En el 2017, la dramaturga boricua debutó en Nueva York con la obra “Tell Hector I Miss Him”, inspirada en su familia y cuya acción se desarrolla en Puerto Rico.