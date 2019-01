En solo tres días, el presentador Jimmy Fallon tuvo experiencias que jamás había vivido en Puerto Rico. Degustó comida puertorriqueña en Piñones acompañado por el chef José Andrés, visitó el Centro de Bellas Artes de Santurce donde compartió con el elenco del musical “Hamilton”, caminó por distintas zonas del Viejo San Juan, aprendió un poco del baile de la bomba y, aunque confiesa tenerle miedo a las alturas, se lanzó desde un “zip line” en Orocovis. Todas esas aventuras serán parte de lo que presentará mañana en la noche como parte de una edición especial de “The Tonight Show”, dedicado enteramente a la isla, que se transmitirá a las 12:30 a.m. por la cadena NBC.

Apenas había descansado lo suficiente desde que aterrizó el domingo en Nueva York, pero su voz a través del teléfono en entrevista con El Nuevo Día, delata lo contrario. Fallon está contento y, sobre todo, emocionado. Desde que llegó el viernes al país se enfocó en la misión que prometió al compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda hace casi un mes en su programa: mostrar los encantos de la isla para fomentar el turismo y a la vez dejar claro que aún queda mucho trabajo por hacer.

“Qué fin de semana ¡Deja que vean el show!”, anticipa el comediante para quien Puerto Rico ha sido uno de sus destinos para vacacionar junto a su esposa e hijas.

Es la primera vez que él y su equipo de producción salen de los estudios de la Gran Manzana y realizan una filmación en otro destino. La recuperación y su compromiso con los puertorriqueños lo movieron a lanzarse a esta tarea.

✉ Email El presentador de The Tonight Show Jimmy Fallon ya está en Puerto Rico para grabar un programa especial con motivo al estreno de 'Hamilton'. (Gerald López Cepero)

Fallon grabó un segmento el viernes en la plazoleta del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce. En la foto junto a Black Thought, integrante de la banda The Roots. (Gerald López Cepero)

Fallon llegó al CBA vestimenta relacionada a la bandera de Puerto Rico. A la izquierda, Questlove, baterista de The Roots. (Ramón “Tonito” Zayas)

El capítulo de The Tonight Show en Puerto Rico estrenará el martes, 15 de enero por NBC. (Gerald López Cepero)

Fallon tendrá de invitados a Lin-Manuel Miranda, Bad Bunny, Ozuna, José Feliciano, entre otros. (Gerald López Cepero)

Fallon durante la grabación del segmento. (Gerald López Cepero)

(Ramón “Tonito” Zayas)

Un grupo de danza de San Juan salió para saludar a Fallon. (Gerald López Cepero)

¿En esta visita, cómo viste la recuperación de la isla?

“He ido a Puerto Rico en muchas ocasiones, y lo que siento que vi diferente fue la sonrisa y el agradecimiento en los ojos de la gente. Donde quiera que iba me abrazaban, me invitaban a un trago y me daban las gracias por todo lo que estaba haciendo. Muchos no podían entender por qué ayudo si no soy de ascendencia puertorriqueña o de allí”.

¿Por qué, entonces, sientes ese compromiso con Puerto Rico?

“Porque es Estados Unidos. Nos tenemos que ayudar unos a los otros. Se trata de dar la mano a los necesitados y de respetarnos mutuamente. Aprecio mucho la isla y a todos los fanáticos que tengo allí. Además, Lin-Manuel me inspiró. No sé si la gente entiende lo difícil que es llevar una producción como “Hamilton” a Puerto Rico. Es muy costoso y casi imposible. Y realmente, ellos no lo necesitan. Aquí, en Broadway hacen mucho dinero y el hecho de que lo hicieran, me impulsó a hacer el programa allí, aunque lo grabáramos con un celular”.

Por suerte, y con mucha ayuda, contó con cámaras profesionales y un equipo de 25 personas que trataron de que el libreto fuera lo más “divertido posible y no un festival de lamentos”.

Con eso en mente, el programa especial comenzará con el elenco del musical “Hamilton” y Fallon, vestido junto a Miranda como Alexander Hamilton, interpretando el tema “This is the Story of Tonight” desde el Centro de Bellas Artes.

Incluirá, además, pietaje desde la calle Fortaleza del Viejo San Juan, donde formó una fiesta al ritmo del tema “Mia” del cantante de trap puertorriqueño Bad Bunny junto a la banda de hip hop, The Roots.

“Hicimos casi un video musical. Cuando lo vean, pongan el volumen alto”, adelanta.

Además, tiene una intervención con los artistas Ozuna y José Feliciano.

Pareciera que también habrá un poco de nostalgia en el programa de mañana.

“Uno de nuestros productores me preguntó: ‘¿alguna vez has escuchado la canción ‘En mi Viejo San Juan’. Le dije que ‘no’. Me dijo que era muy emotiva. La escuché y escogimos a José Feliciano y a un artista más nuevo, que fue Ozuna, para interpretarlas. Hicieron un dueto hermoso, fue la mejor manera de terminar y de demostrar que queremos a Puerto Rico y lo respetamos”.

Tuviste la oportunidad de compartir con el gobernador Ricardo Roselló. ¿Pudieron hablar de lo que aún falta por hacer y la crisis de violencia que enfrenta actualmente el país?

“Lo mantuve lo más positivo posible. No discutimos nada fuera de lo que estábamos haciendo por la isla, que era hacer el ‘show’ y que, sí hay violencia en muchas partes del mundo, pero queríamos mostrar que estamos seguros”.

¿Te sentiste en peligro en algún momento?

“Me sentí seguro todo el tiempo y en todos los lugares que fui”.

Fallon también conversó sobre la visita en privado que hizo a la Comunidad de Cantera en San Juan donde quiso conocer y discutir personalmente con los residentes las vicisitudes que viven.

“Pude ver que el huracán María allí dio muy duro. Me reuní con un grupo de mujeres que están trabajando en pos de la educación, por las escuelas que fueron destruidas. Me dio la oportunidad de abrir mis ojos y ¡wao!, es increíble lo que están haciendo. Puedes ver que hay mucho por hacer, por eso vamos paso a paso. Empezamos por el turismo. Hay muchas cosas que están corruptas o mal políticamente, pero en nada de eso me involucré porque no sé lo suficiente. Lo mejor que yo puedo hacer es una carta de amor a Puerto Rico y demostrar lo divertido que es para que vengan más personas a visitarlo”.

Ahora, hablemos de Lin-Manuel. ¿Cómo se conocieron?

“Cuando fui a ver ‘Hamilton’ en el Public Teathre en el 2015. Fui con mi esposa a verlo y al final, este hombre se paró y dijo que escribió esa pieza. Pensé: ‘¿que él escribió todo eso? ¡Es un genio!’ Fuimos a los camerinos a dar las gracias y lo conocí. Era tan positivo y energético, Nos caímos bien y me dijo: ‘Mi hermana siempre dijo que algún día sería amigo de Jimmy Fallon’. Y le contesté: ‘Ya veo por qué’. Hemos sido amigos desde entonces. Quiero muchísimo a su esposa (Vanessa Nadal) y a sus hijos (Sebastián y Francisco)”.

¿Algo que no sepamos de Lin-Manuel Miranda?

“Deja pensar… Una vez se quedó sin ingredientes para hacer un mojito. Así que quizás no sepa hacer un mojito. (Ríe a carcajadas) Quizás se moleste cuando sepa que dije esto. Pero lo puedes decir. Creo que le faltaba la menta o el limón. Algo así, y estaba medio abochornado. Ahora bien, Lin-Manuel está constantemente escribiendo. Tiene un iPad en su cocina y si le sale una idea, va y escribe. Siempre está creando y cocinando algo en su cabeza. Es de las personas más creativas que conozco”.

¿Cuándo regresas?

“¡Regresaré al teatro Jimmy Fallon! (ríe) Bueno, todo el equipo está ansioso por volver. Ya lo estamos planificando. Le preguntaré al gobernador si me puedo quedar en su casa”.

Seguramente hay un cuarto disponible

“Uno o 20”, ríe nuevamente y se despide con la esperanza de que su visita a Puerto Rico sea replicada por otros tantos para que, de esta manera, no solo gocen del paisaje, la música, las artes y la gastronomía, sino que sean parte del camino hacia la recuperación de la Isla del Encanto.