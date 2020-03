El espacio de televisión "Saturday Night Live" no reanudará su programación hasta nuevo aviso, según informó la cadena de NBC.

La serie de variedades NBC, que estaba programada para regresar de una pausa el 28 de marzo queda en suspenso ante la pandemia de coronavirus que ha provocado cambios y cancelaciones en las producciones.

De acuerdo a informaciones en varios medios digitales, entre ellos CNN, se desconoce si el programa volverá a grabarse desde New York, ya que solo quedaron seis episodios pendientes a grabar para esta temporada. El episodio número 45 de esta temporada fue el más reciente emitido.

Un portavoz de NBC confirmó a varios medios estadounidenses que el programa supervisará de cerca la situación y tomará decisiones semana a semana, según las autoridades tomen decisiones.

El actor John Krasinski fue el anfitrión del episodio del 28 de marzo y el invitado musical fue Dua Lipa.