Tras varias semanas de su regreso a Telenoticias para cubir vacaciones, la periodista Grenda Rivera finalmente se unirá de manera permanente al equipo de noticias de Telemundo.

A partir del sábado, 8 de febrero, Rivera será ancla de Telenoticias Fin de Semana, junto a Glorynel Soto, y en la semana trabajará como parte del equipo de las ediciones de la semana.

Por su parte, la periodista Marjorie Ramírez se estará uniendo al equipo de Telenoticias lunes a viernes, informó Telemundo en un comunicado.

“Regreso a mi casa. Estoy super feliz, me siento de verdad bien contenta, bien cómoda. Me hacía falta. En este momento de mi vida, puedo estar trabajando en el espacio que me necesiten. No me había dado cuenta de cuanta falta me hacía estar aquí hasta que comencé a cubrir a varios compañeros a finales de diciembre”, expresó Rivera en el comunicado.

Grenda, quien es hija del ancla de Telenoticias Jorge Rivera Nieves, inició su carrera en WKAQ. Ingresó a la televisión en 1995, como reportera y ancla de Tu Mañana en el desaparecido TeleOnce. Finalmente, se unió a Telenoticias en 1998, donde laboró hasta 2011. Tras una breve pausa, la periodista regresó a la televisión con proyectos como Lente Viral, Los 6 de la tarde, Una buena tarde y Desde Cero PR.