El controversial documental “Leaving Neverland”, sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por el fenecido cantante Michael Jackson, estrenará a las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico) a través de HBO.

La producción de cuatro horas recoge los testimonios de James Safechuck, de 41 años, y Wade Robson, de 36 años, que relatan cómo el cantante abusó varias veces de ellos.

Safechuck y Robson presentaron sus denuncias ya de adultos, primero a través de demandas, en el 2013, y ahora en el documental. Robson dijo que los abusos empezaron cuando tenía 7años, Safechuck a los 10.

Ambos dijeron en el pasado que el cantante los molestó sexualmente y luego apoyaron al cantante durante el juicio.

La familia de Jackson recalcó a The Associated Press que no hay "pruebas" para confirmar estas acusaciones contra el "Rey del pop". Estos criticaron el documental desde que estrenó en enero en el Festival de Sundance, en comunicados, una demanda y en cartas a HBO y al Canal 4 de Gran Bretaña, que también planifica transmitirlo.

Su principal cuestionamiento del documental es que no se habla con familiares ni allegados a Jackson, quien según ellos nunca abusó de ningún menor.

Los hermanos de Jackson, Jackie, Tito y Marlon dijeron que es su deber proteger la imagen del superastro.

“Sí, lo protegemos, pero al mismo tiempo decimos la verdad, queremos que la gente entienda cuál es la verdad. No entiendo cómo puede ser que un cineasta haga un documental sin hablar conmigo o con otro miembro de la familia que estuvo en Neverland”, expresó Marlon Jackson.

El documental da la palabra a Robson, Safechuck y a sus familiares.

Dan Reed, director del documental, reaccionó en enero a las críticas asegurando que si algo se ha "aprendido durante este momento en la historia es que el abuso sexual es complicado y las voces de los supervivientes necesitan ser escuchadas".

El cantante fue absuelto en 2005 en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo señalaba por el mismo delito.