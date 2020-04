El exponente J Balvin y la actriz Úrsula Corberó tuvieron una larga charla por medio de Instagram, las dos celebridades compartieron recuerdos y comentaron su situación actual en una transmisión en vivo que se llevó a cabo en la cuenta oficial del cantante.

Cuando Balvin se percató de que la actriz estaba viendo su en vivo, pronto dejó que ella se uniera a la transmisión y después de un caluroso saludo, comenzaron a ponerse al tanto de sus vidas y lo que han estado haciendo durante este periodo de cuarentena debida a la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Corberó aseguró que el estreno de la siguiente temporada de "La Casa de Papel" no había tenido ninguna modificación con respecto a su lanzamiento oficial y al aislamiento; el lanzamiento fue ayer y Balvin agregó que sigue haciendo promoción de su nuevo álbum "Colores" desde su hogar.

"A uno a veces se le olvida que está pasando todo esto del coronavirus y a penas te levantas y piensas, otro día con este coronavirus y esta mie**a que está pasando", comentó el colombiano.

La actriz quien interpreta a "Tokio" en "La Casa de Papel" también confesó que se encuentra actualmente en Argentina, sin embargo, su familia está en España; aunque no está actualmente en su país, se siente más protegida y en menos riesgo en su residencia actual.

"Estoy en Argentina, me siento más segura aquí, a veces ya no miro las noticias porque me siento muy impotente de no poder hacer nada o no saber cómo ayudar", agregó Corberó.

Ambos siguieron conversando con respecto a la situación actual con respecto al Covid-19 y los infectados por el virus en Colombia y Argentina, lugares donde J Balvin y Úrsula Corberó se encuentran respectivamente.

Posteriormente, las celebridades compartieron con los espectadores sus rutinas durante la cuarentena y antes de despedirse, se desearon lo mejor en este momento donde el estado de salud en el mundo se encuentra muy delicado.