La ex Miss Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega, tuvo que pasar por segunda ocasión esta noche por el voto del público aunque realizó un baile con mucho ritmo y entrega en la producción de “Mira quien baila”.

Nuevamente le llega la preocupación a la belleza puertorriqueña. Luego de sentirse ganadora y apoyada por el público de la semana pasada que esta vez le dio un 39 % de los votos mientras que la actriz mexicana Sofia Castro se llevó la mayor cantidad de aceptación con el 42% en su presentación, quedando fuera del concurso el dominicano Brea Frank quien sigue en la competencia tras casi perder en las pasadas presentaciones.

La boricua fue halagada en el escenario por haber hecho un trabajo de altura, ha sido de las más aplaudidas cada domingo y ha ido ganando más admiradores cada semana. Sin embargo su alegría duró poco, al enterarse que regresaba al voto del público.

Más temprano en la noche la belleza puertorriqueña habló con sinceridad, y con los ojos llenos de lágrimas, habló de su aspecto íntimo al compartir que tuvo “una vida en un barrio pobre, pero feliz, con mis padres y hermanos”.

"Siempre he buscado el lado positivo de la vida, y eso me ha ayudado poniéndome retos. Dios siempre está conmigo, y la vida me ha dado una nueva oportunidad, mi gente, mi familia me hace feliz y fuerte”, comentó Kiara quien interpretó la canción “Bésame” y Casper Mart le dijo que hizo un trabajo “maravilloso y muy sexual en el buen sentido de la palabra”. A eso le añadió la bailarina Vianca Marroquí que “aún le falta fortaleza en sus brazos”.

Por su parte Dayanara Torres le comentó a su compatriota que ese baile “se nota más en las caderas, es super sexy que interpreta una Kiara completamente diferente, te comiste la pista”, afirmó la juez puertorriqueña.

La actriz mexicana Sofía Castro se dirigió al público luego al pensar que iba a ser descalificada nuevamente y ya llevaba las lágrimas en sus mejillas.

“Siempre he respetado la decisión del jurado. Esta competencia ha sido para mí como un espejo. Yo dudé competir por los ataque y burlas hacia mi persona pero después de tanta critica me di cuenta que hay mucha gente también que me quiere. Tengo que agradecer al público por su amor y cariño. Si ellos gente me lo piden, me voy tranquila y en paz que lo logre y le pude callar la boca a mucha gente”.

Luego interpretó a Ricky Martin en el tema “She Bangs”.