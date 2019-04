La actriz puertorriqueña Marisé "Tata" Álvarez será parte del nuevo proyecto para televisión del actor mexicano Gael García Bernal.

Según anunció esta tarde la cadena de televisión Showtime, Álvarez se unirá a Bernal, Greg Grunberg, Pepi Sonuga, Adriana Santos y Noah Reyes en un piloto para la serie de Jonás Cuarón “Hombre”, que trata sobre la realidad de inmigrantes indocumentados.

Excited to announce that Marisé Alvarez, @GregGrunberg, @PepiSonuga, Adriana Santos and Noah Reyes will be joining that cast of #Hombre, a new emotional thriller centered on US immigration starring Golden Globe winner @GaelGarciaB. #Showtime pic.twitter.com/ogexrnPioI — Showtime (@Showtime) April 24, 2019

Según el portal de Variety, “Hombre”, que iniciará filmación mañana en Los Ángeles, está basada en la familia de Marcos Osuna (Bernal), un indocumentado mexicano residente en Estados Unidos, y los riesgos que toman para recuperar a su esposa Leticia (Álvarez) cuando es detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus en inglés).

En una breve comunicación con El Nuevo Día, Álvarez indicó que están en etapa de ensayos previos a la filmación.

"Estoy súper emocionada. He llorado tanto, pero de alegría. Me siento bien privilegiada de las oportunidades que llegan, porque obviamente son muchos años de trabajo y han sido muchos esfuerzos. Estoy con un grupo de trabajo de sueños hecho realidad que uno cree", reveló esta tarde la actriz desde Los Ángeles durante un receso de los ensayos del piloto, que coprotagoniza junto a Gael García.

Conocida por sus interpretaciones con el grupo Teatro Breve, Álvarez, de 37 años, ha trabajado en “The Vessel”, “Extra Terrestres” e “Imprisoned”. Fue parte de la serie de NBC “Crossbones”, que filmó en Puerto Rico en 2014, y del proyecto de tv y web “Chamacas”.

García Bernal, por su parte, dio mucho de qué hablar recientemente por su personaje del "maestro" Rodrigo de Souza en la serie de Amazon Prime "Mozart in the Jungle". Entre sus trabajos más populares están "Diarios de Motocicleta", "Amores Perros", "El crimen del padreAmaro", "Babel" e "Y tu mamá también".