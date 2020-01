La filmación de la serie de Disney Plus, "The Falcon and the Winter Soldier", pautada para comenzar a rodarse en Puerto Rico este martes, fue suspendida por los sismos que han sacudido toda la isla en las pasadas semanas, informó Deadline.

Inicialmente, el equipo de filmación de Marvel Studios iba a grabar la serie por dos semanas en Arecibo y el equipo de producción esperaba arribar mañana, martes, según el medio noticioso de entretenimiento.

No obstante, con las réplicas que se han registrado luego del terremoto de magnitud 6.4 del pasado 7 de enero, la producción decidió no filmar en la isla por el momento.