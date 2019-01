La plataforma de vídeos en streaming Netflix inició el año con varios estrenos que sorprenderán a los usuarios, y uno de ellos es sin duda la serie animada de Carmen Sandiego.

Se trata de la protagonista de una saga de vídeojuegos que pronto dio el salto a otros formatos como la TV y el cómic.

Carmen es una popular ladrona de guante blanco, que se caracteriza por su sombrero y abrigo rojo.

Y para conocer un poco sobre sus orígenes, Netflix lanzó el tráiler de la serie animada que contará con 22 episodios, en los que recorre el mundo con la misión de robarles a otros ladrones y ayudar a sus víctimas.

En el clip, se muestra el pasado de Carmen en la academia V.I.L.E., la instalación siniestra responsable de convertirla en la criminal internacional que es hoy en día.

Aunque Netfix anunció esta serie desde 2017, el esperado estreno será el próximo 18 de enero en la plataforma.

La actriz Gina Rodriguez (Jane the Virgin) será la encargada de dar voz a Carmen Sandiego, mientras que la producción corre a cargo de Duane Capizzi (The Batman) y C.J. Kettler (The Tick).

Así que solo resta esperar para conocer un poco más sobre esta popular villana, que ganó varios seguidores a través del cómic.