A pesar de la cancelación de la tercera entrega de la película "Sex and the City", por las diferencias entre las actrices Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, Candace Bushnell, autora de la historia que también llegó a la pantalla chica, dijo que está trabajando en el guión piloto que servirá para dar continuidad a la serie de televisión, que salió a la luz en la década de los 90.

La historia está basada en el nuevo libro de Bushnell "Is there Still Sex in the City?" (¿Aún hay 'sexo en la ciudad'?), que saldrá a la venta en agosto próximo, reveló el sitio E! News.

En "Is there Still Sex in the City?" se abordan temas como el sexo, las citas y la amistad en las mujeres al igual que en las historias anteriores, pero ahora desde una perspectiva de las mujeres de 50 años.

Tanto la serie como la película fueron protagonizadas por las actrices Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, y Kristin Davis, que dieron vida a Carrie Bradshaw, Samantha Jone, Miranda y Charlotte York, respectivamente.

Esas nuevas aventuras de las cuatro amigas que viven en Nueva York las está trabajando Bushnell para adaptarlas a la televisión, luego de que Paramount Television y Anonymous Content adquirieran los derechos para llevar la historia a la pantalla chica.

La propia autora compartió la noticia en las redes sociales.

"Una mirada penetrante, astuta y a veces desgarradora del sexo, las citas y la amistad en tus años cincuenta, mi nuevo libro 'Is There Still Sex in the City?' acaba de ser vendido a Paramount TV. ¡Tan emocionada!", escribió la autora en su cuenta de Twitter.

La autora también será productora ejecutiva.

"Hubo un tiempo en que las personas de cincuenta y pico empezaban a pensar en la jubilación, en trabajar menos y en dedicarle más tiempo a sus hobbies y amigos. En resumen, las personas de esa edad no esperaban mucho más que envejecer y engordar", comentó la autora.

"No se esperaba que hicieran ejercicio, empezaran nuevos negocios, se mudaran, tuvieran sexo casual y se reinventaran. Pero así es como son las vidas de muchas mujeres de cincuenta y sesenta años hoy en día y estoy emocionada de poder reflejar esa realidad rica y compleja en la página y ahora también en la pantalla chica", precisó Bushnell.

Para Nicole Clemens, presidenta de Paramount TV, el libro y la serie original de "Sex and the City" sirvió como una innovación para toda una generación de mujeres "incluyéndome a mí".

"Estamos encantados de poder continuar esa conversación desde el punto de vista de las mujeres de 50 años y responder a la pregunta con '¡Sí! ¡Hay más sexo en la ciudad!'", precisó Clemens a través de un comunicado.

Candece es la autora también de "Sex and the City", libro en el que se basó la exitosa serie de televisión en la década de los 90, y que tuvo seis exitosas temporadas.

Hasta el momento, se desconocen detalles del elenco y la fecha de estreno de la secuela.