Hoy ha sido uno de los días mas difíciles de mi vida . Esta mañana fui a visitar el Hospital Pediatrico invitado por la policía de Puerto Rico , cuando entraba a los cuartos de los pacientitos quedé impactado por el cariño de cada niño que veía,no importaba el dolor y los bracitos hinchados del los medicamentos por vena ,siempre me regalaban una sonrisa. Una niña de tan solo dos años me dio las gracias cuando le entregaba un humilde juguete ??. Otra joven un poco más mayor que los demas me miró y me dijo que su sueño era conocerme , ella es de Trujillo Alto y nunca olvidaré su mirada. Cada vez que entraba a un cuarto se me hacía mas difícil respirar sin llorar pero les tenía que demostrar fortaleza a los padres y a los mismos pacientitos. No fuè un día facil para mi , no se lo que me pasó pero tenía un nudo en la garganta que apenas podía aguantar. A Dios le pedía fortaleza cada vez que entraba a un cuarto. Que fuerte son las mujeres , que fuerte son las madres que pasan horas días y noches acostadas en una silla sin saber que va a pasar con sus hijos dejando atrás a su esposo y familia pasan dias con un frío insoportable sentadas en una silla con una manta por encima. Madres luchadoras que no se rinden y sonríen y dan las gracias al que las visita. No fuè un día falcil pero quería escribirlo para poder desahogarme y seguir hacia delante. No les miento he llorado mucho hoy pero quería compartilo con ustedes los que me siguen y me dan fortaleza y a la misma vez invitarlos a que visiten a los enfermos y te daras cuenta de lo bendecido que eres si tienes salud porque si tus hijos y familia tienen salud lo tienen todo. Gracias a la policía de Puerto Rico , Oficial Torres , Coronel Peña, voluntarios , los Reyes Magos , Santa ?? mùsicos. A todos Gracias. Que Dios Bendiga a los niños de Puerto Rico, sus madres y sus familias. Los quiero