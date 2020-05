Poco después de que la producción de Dando Candela (Telemundo) anunciara la cancelación del programa de farándula los panelistas Julio “JD” Guzmán y Fernan Vélez recurrieron a las redes sociales para expresar su asombro y agradecimiento al público que los apoyó por los pasados 10 años.

“Botando el golpe todavía… No tengo otra palabra para describir estos 7 años en @dandocandelatv que no sea AGRADECIDO. Primero con Dios por darme la salud. A @sorayasanchezoficial por darme la oportunidad y confiar en mí. A todos mis compañeros con los cuales tuve el privilegio de trabajar frente a la pantalla, todos los de producción. Al presidente de @telemundopr José Cancela por su apoyo desde el día 1. Me divertí muchísimo haciendo lo que me gusta. Estoy tranquilo, son cosas que pasan mucho en el medio, claro, que uno nunca quiere que lleguen, pero hay que aceptarlas y seguir adelante. Voy a extrañarlos a todos, desde los guardias tan pronto entraba por detrás del canal, los del lobby, los técnicos, compañeros del canal, de otras producciones, a todos. Demasiados los buenos recuerdos. Hay Fernan / Nalgo pa' rato. Muchas ganas de seguir logrando lo que quiero. Gracias a todos los que me leen por el apoyo. Pronto nos veremos de nuevo…”, escribió Vélez en su cuenta de Instagram.

Guzmán, por su parte, expresó que “fue bueno mientras duró”.

“El tiempo que trabajamos juntos fue maravilloso y tenemos que seguir creciendo y creyendo. Lamento mucho el cierre de una producción local y le envío un gran abrazo de vibras positivas a todos mis compañeros. Gracias a todos los que me dieron la oportunidad @diana_mama_de_paloma @sorayasanchezoficial y todos los ejecutivos de Telemundo. Gracias a la audiencia por vernos cada tarde. Un abrazo a todos. ¡Nos vemos PRONTO!”, continuó.

Al momento que se redactó esta nota, Saudy Rivera y Jessica Serrano -también parte de los panelistas- no se habían expresado.