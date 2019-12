Hace dos años, con apenas 1 año de edad, la niña Sarah Cintrón Cotto cautivó a miles de seguidores en redes sociales con un vídeo en el que recitaba -con una pronunciación muy precisa para su etapa- los nombres de cada uno de los personajes de la saga de Star Wars.

Ese vídeo tuvo más de 100,000 reproducciones en Facebook, lo que llevó a sus padres, los actores Jessenia Cotto y Reinaldo Cintrón, a extender su proyecto teatral de pareja “Uno y media” (en referencia a la diferencia de estatura entre ambos) a las redes sociales con un videoblog titulado “La Familia Uno y Media”.

Desde esa plataforma, Jesse y Rei, como se hacen llamar, documentan su cotidianidad junto a Sarah, desde visitas a parques, “tutoriales” de belleza, días especiales, retos entre madre e hija y hasta reflexiones, como la que hizo Sarah hace un año sobre el paso del huracán María en el que ella narraba lo que había ocurrido en los días posteriores al huracán según su mamá le mostraba fotos. Ese vídeo tuvo más de 169,000 reproducciones.

Además, desde hace un año a través de pordentro.pr, de El Nuevo Día, Jesse aborda, de manera jocosa, algunos de los problemas más comunes que enfrentan las madres, con la serie de videos “¡Qué madre!”.

La semana pasada, lo que podía ser un vídeo más en el que Sarah reflexionaba sobre el resultado de Miss Universe, se convirtió en otro vídeo viral, con más de 332,000 reproducciones entre el canal de Facebook de la familia y el de Miss Universe Puerto Rico. En la pieza, Sarah destacó la labor de Miss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos, quien resultó primera finalista, y le agradeció por su desempeño.

“Obviamente, yo le iba a Madison, Miss Puerto Rico… ella lo hizo espectacular. Yo no sé mucho de esto, pero a cada rato a ella la llamaban. ‘Miss Puerto Rico’ ‘Puerto Rico’ ‘Puerto Rico’. La gente gritaba y mami me dijo que eso era bueno. En la parte de las preguntas, ahí fue que se puso la cosa interesante. Miss Universe tiene que ser bonita, pero también tiene que ser inteligente… Ellas contestaron muy bien, pero hubo una que las contestó mejor que las otras, se llama Zozibini, ella es de Sudáfrica y ¿sabes qué? Ella fue la que ganó y le pusieron un cinturón nuevo y una corona bien grande. Ella estaba muy feliz, pero Madison la abrazó, no se puso con changuerías de ‘no, yo quería ganar’. La abrazó… Madison llegó segundo lugar, pero eso está bien, eran un montón de mujeres, 90. Yo no sé contar hasta allá, imagínate. Estamos muy orgullosos de ella. Madison, si me estás viendo, te botaste, gracias. En la vida, no siempre vamos a ganar, y si perdemos, eso no es nada”, es parte de lo que Sarah, de 3 años, dice en el vídeo.

Su mensaje caló y esta mañana, la pequeña llegó junto a sus padres hasta los estudios de Telemundo, en Miami, para hablar sobre su video. “Cuando se abrazaron y cuando ganó Zozibini”, fue la respuesta de Sarah ante la pregunta de los presentadores Héctor Sandarti y Jimena Gallego, quienes la coronaron como “la Miss Universo de Un Nuevo Día”.

Sarah y sus padres, junto a los presentadores Jimena Gallego y Héctor Sandarti. (Suministrada)