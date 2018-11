Tras la incertidumbre sobre si regresaría a la segunda temporada de “La Casa de las Flores”, la actriz Verónica Castro confirmó que seguirá siendo la matriarca de la familia De la Mora.

Durante la alfombra roja de los premios GQ, la intérprete de Virginia de la Mora aseguró que sería una “inconsciente si dejara de hacerlo”.

“Tú crees que me voy a perder a mis millennials, después de haberlos llamado para que voltearan a verme, sería yo como una loca, ilógica, ignorante, inconsciente si dejara de hacerlo, imposible, estoy feliz”, exclamó a su llegada al evento donde el creador de la serie, Manolo Castro, recibió un reconocimiento.

Netflix anunció la renovación de la serie a principios de octubre. Lo que no estaba claro entonces era si la la protagonista de la telenovela “Los ricos también lloran” participaría de una próxima temporada, pues había anticipado que no regresaba. La actriz no apareció en ninguno de los videos promocionales publicados por Netflix, por lo que sus expresiones sorprendieron a muchos.

De otra parte, Castro aseguró que trabajar con Caro “fue una maravilla”.



“Con Manolo (Caro) siempre (trabajaré) […] Ahora le pido trabajo a Manolo”, alegó la actriz Verónica Castro, a la vez que se mostró halagada yagradecida de continuar vigente en su carrera profesional, gracias al cariño y apoyo de su público.

La segunda temporada de “La Casa de las Flores” saldrá en 2019, mientras que la tercera en 2020.

Desde el estreno de su primera temporada en agosto de 2018, la serie de 13 capítulos que representó el regreso de Castro a la pantalla chica, dio mucho de qué hablar. La estrella de telenovelas como "Rosa salvaje"y "Los ricos también lloran" anunció desde el lanzamiento que, de aprobarse una segunda temporada, no regresaría, aludiendo a que estaba cansada. El creador de la serie Manolo Caro confirmó en agosto que el contrato de Castro era solo por una temporada, pero que -de ocurrir una renovación por parte de Netflix- considerarían conversarlo.