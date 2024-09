3 mitos más comunes de la suplementación natural

La doctora en medicina naturopática aclara algunos de los mitos más comunes:

“Hay varios factores que pudieran incidir para que un suplemento natural pudiera no ser efectivo, entre ellas: que sea un producto de baja calidad, el que su dosis no sea correcta, y el que su composición o ingredientes sean incorrectos. Además, hay quienes no esperan el tiempo suficiente para obtener resultados y no consideran su aspecto individualizado para complementar un tratamiento específico”, resaltó la doctora en medicina naturopática.