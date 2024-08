Estos suplementos naturales pueden ayudarte a prevenir enfermedades

La recomendación de suplementos naturales dependerá de cual condición de salud queremos prevenir, pero los suplementos naturales que pueden aportar prevención general son las multivitaminas o complejos B, Vitamina C y D, Omega3, jengibre o cúrcuma como antiinflamatorios, y/o antioxidantes.

“Los suplementos naturales como la vitamina C, D, Zinc y ciertas plantas medicinales como la equinacea fortalecen el sistema inmune. Pero es importante conocer cómo se deben utilizar, según sus dosis correctas, combinaciones específicas con otros suplementos como un ratio de zinc: copper y por un tiempo determinado”, expresó.

Niños

Mujeres embarazadas

Mujeres en perimenopausia

“El nivel de estrógeno, la hormona femenina principal, en su cuerpo sube y baja irregularmente durante la perimenopausia. Sus ciclos menstruales pueden alargar o acortar, y podrás empezar a tener ciclos menstruales, en el que los ovarios no liberan un huevo (óvulo). También puede experimentar síntomas parecidos a la menopausia, como sofocos, problemas de sueño y sequedad vaginal. Existen tratamientos ayudar a aliviar estos síntomas”, realzó.

Cómo escoger

“Con lo más que tenemos que tener cuidado son los que encontramos over the counter en las tiendas, porque generalmente hay una inmensa variedad. Esto es como cualquier otro negocio, así que es importante que se oriente con un doctor en medicina naturopática para que sepa cuáles son esos ingredientes y esos componentes en esa etiqueta. Estar atentos a qué tipo de composición es esa vitamina y en qué dosis correcta me la debo tomar. Cada persona es distinta, así que eso va a depender de sus necesidades individuales”, hizo hincapié.