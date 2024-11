Cómo manejar las emociones si tu candidato o candidata no gana las elecciones

Esta contienda histórica no ha estado exenta de situaciones que han provocado malestar colectivo, siendo lo más reciente un error detectado en la lectura de papeletas, por lo que ya se anunció que una vez culminadas las elecciones generales, se llevará a cabo un recuento de todas las papeletas votadas para asegurarse de que la totalidad de las marcas que hizo el elector hayan sido contabilizadas de manera correcta .

“Las elecciones son un evento que impacta nuestra salud de forma holística, desde nuestra imaginación hasta nuestra economía. Esto significa que es normal que haya un cambio en nuestras formas de sentir, pensar y actuar no importa los resultados. Especialmente si mi preferencia política no queda en el sitial que yo esperaba. Lo importante es no permitir que la desesperanza y la angustia nos controle”, explicó a El Nuevo Día, el psicólogo social comunitario, Carlos Rubén Carrasquillo Ríos.