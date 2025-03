Conoce distintos tipos de magnesio y para qué los puedes tomar

A pesar de su importancia, muchas personas no consumen suficiente magnesio. A medida que las personas consumen más alimentos procesados, que normalmente carecen de nutrientes importantes como el magnesio, se vuelve más difícil consumir el magnesio adecuado. También es probable que frutas y verduras no absorban suficiente magnesio porque el suelo en el que crecen ya no contiene los elementos necesarios y luego no nos brindan su aporte.