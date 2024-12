El “oro blanco”: este es el alimento que mejora la digestión, aumenta las defensas y ayuda al estado de ánimo

En el mundo de la gastronomía , ciertos alimentos han logrado trascender su función básica para convertirse en auténticos tesoros culinarios. Uno de estos es el chucrut , un producto fermentado que ha ganado una merecida fama, al punto de ser denominado por algunos como “oro blanco”. Este peculiar sobrenombre no es casualidad; el chucrut, originario de la región central de Europa, ha sido elogiado durante años no solo por su sabor distintivo, sino también por los numerosos beneficios que aporta a la salud.

El Código Alimentario Argentino define el chucrut como el producto obtenido mediante la fermentación láctica natural de hojas finamente picadas de diversas variedades de repollo blanco y duro (Brassica oleracea). Este producto puede contener o no condimentos y debe presentarse en buen estado de conservación. Según las normas, debe tener un contenido de cloruro de sodio no menor de 2% ni mayor de 3.5%; con una acidez expresada en ácido láctico no inferior al 1%, y un pH no mayor a 4.1. Además, el color del chucrut debe ser blanco amarillento.