Cinco bebidas que puedes preparar en casa y que son ideales para dormirte más rápido

Si quieres disfrutar de un delicioso té antes de acostarte, toma en cuenta que no todas las variedades funcionan de la misma manera. Algunos tés como el té blanco o el té negro pueden contener cafeína, que promueve el efecto contrario.

Té de pasiflora

Si estás embarazada o en periodo de lactancia, no bebas este té. De acuerdo con WebMD, algunos estudios muestran que la pasiflora puede provocar contracciones del útero y la información sobre sus efectos en la leche materna aún es insuficiente. Lo mejor es no consumir pasiflora durante esta etapa y consultar antes con tu médico.

Té de lavanda

Beber un té de lavanda antes de dormir no solo puede ayudar a dormir, sino también a mejorar considerablemente la calidad del sueño. De acuerdo con un estudio de 2020 publicado en Science Direct, las personas adultas mayores que bebieron té de lavanda dos veces al día presentaron niveles reducidos de ansiedad y depresión.

Té de manzanilla

Té de valeriana

Según información del National Center for Complementary and Integrative Health, aún no existen estudios suficientes sobre los efectos de la valeriana durante el embarazo y la lactancia. Si ese es tu caso, es mejor evitarla por completo y consultar con tu médico.