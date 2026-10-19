¿Qué aparece primero, la demencia o el Alzheimer? Diferencias, síntomas y señales de alerta

En el campo de la salud, mucho se habla de la enfermedad de Alzheimer y demencia, pero: ¿son lo mismo? ¿Uno lleva al otro? ¿Son enfermedades diferentes? ¿Alguien puede padecerlas al mismo tiempo?

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, no tienen el mismo significado. La demencia no es una enfermedad en sí, sino que es un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de manera lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. Estos síntomas pueden ser causados por diferentes enfermedades, siendo el Alzheimer una de las más comunes.

De acuerdo, con la Clínica de Mayo estos son los síntomas de una persona que empieza a padecer de demencia:

Deterioro de la memoria

Cambios en las habilidades de pensamiento

Poco criterio y poca capacidad de razonamiento

Disminución de la concentración y la atención

Cambios en el lenguaje

Cambios en el comportamiento

Las enfermedades que producen demencia

El alzhéimer, entre tanto, es la forma más común de demencia, pero existen muchos otros tipos y causas que también pueden llevar a este deterioro cognitivo.

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Entre ellos se encuentran la demencia vascular, que ocurre tras accidentes cerebrovasculares; la demencia con cuerpos de Lewy, caracterizada por alucinaciones y problemas motores; y la demencia frontotemporal, que afecta principalmente la personalidad y el comportamiento.

Además, ciertas enfermedades como el Parkinson o el Huntington también pueden causar síntomas de demencia. Cada tipo tiene diferentes características y patrones de progresión.

El alzhéimer es una enfermedad específica del cerebro. Se caracteriza por causar síntomas de demencia que empeoran progresivamente con el tiempo.

Esta enfermedad primero afecta a la parte del cerebro asociada con el aprendizaje, por lo que los primeros síntomas suelen incluir cambios en la memoria, en el pensamiento y en la capacidad de razonamiento.

A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se agravan e incluyen confusión, cambios en el comportamiento y otras dificultades.