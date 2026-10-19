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¿Qué aparece primero, la demencia o el Alzheimer? Diferencias, síntomas y señales de alerta

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, no tienen el mismo significado

19 de octubre de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ciertas enfermedades como el Parkinson o el Huntington también pueden causar síntomas de demencia. (Shutterstoc)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En el campo de la salud, mucho se habla de la enfermedad de Alzheimer y demencia, pero: ¿son lo mismo? ¿Uno lleva al otro? ¿Son enfermedades diferentes? ¿Alguien puede padecerlas al mismo tiempo?

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Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, no tienen el mismo significado. La demencia no es una enfermedad en sí, sino que es un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de manera lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. Estos síntomas pueden ser causados por diferentes enfermedades, siendo el Alzheimer una de las más comunes.

De acuerdo, con la Clínica de Mayo estos son los síntomas de una persona que empieza a padecer de demencia:

  • Deterioro de la memoria
  • Cambios en las habilidades de pensamiento
  • Poco criterio y poca capacidad de razonamiento
  • Disminución de la concentración y la atención
  • Cambios en el lenguaje
  • Cambios en el comportamiento
  • Las enfermedades que producen demencia

El alzhéimer, entre tanto, es la forma más común de demencia, pero existen muchos otros tipos y causas que también pueden llevar a este deterioro cognitivo.

Entre ellos se encuentran la demencia vascular, que ocurre tras accidentes cerebrovasculares; la demencia con cuerpos de Lewy, caracterizada por alucinaciones y problemas motores; y la demencia frontotemporal, que afecta principalmente la personalidad y el comportamiento.

Además, ciertas enfermedades como el Parkinson o el Huntington también pueden causar síntomas de demencia. Cada tipo tiene diferentes características y patrones de progresión.

El alzhéimer es una enfermedad específica del cerebro. Se caracteriza por causar síntomas de demencia que empeoran progresivamente con el tiempo.

Esta enfermedad primero afecta a la parte del cerebro asociada con el aprendizaje, por lo que los primeros síntomas suelen incluir cambios en la memoria, en el pensamiento y en la capacidad de razonamiento.

A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se agravan e incluyen confusión, cambios en el comportamiento y otras dificultades.

Los investigadores analizaron los datos de 5,116 mujeres que participaron en el “New York University Women’s Health Study”. Sus hábitos alimentarios fueron registrados entre 1985 y 1991, cuando tenían una edad promedio de 49 años, y posteriormente fueron monitoreadas durante más de 30 años, hasta alcanzar una edad media cercana a los 79 años.Entre los principales hallazgos, la investigación evidenció que las mujeres con mayor adherencia a la dieta DASH tenían un 17% menos de probabilidades de presentar deterioro cognitivo en comparación con aquellas que no seguían este patrón alimentario.Los investigadores aclararon que ningún alimento o dieta puede prevenir por sí solo el Alzheimer. Por ello, recomendaron mantener una alimentación saludable junto con actividad física regular, un buen descanso, el control de enfermedades crónicas y evitar el consumo de tabaco para favorecer la salud cerebral a largo plazo.
1 / 15 | Alimentos para prevenir el Alzheimer y proteger la memoria. Los investigadores analizaron los datos de 5,116 mujeres que participaron en el “New York University Women’s Health Study”. Sus hábitos alimentarios fueron registrados entre 1985 y 1991, cuando tenían una edad promedio de 49 años, y posteriormente fueron monitoreadas durante más de 30 años, hasta alcanzar una edad media cercana a los 79 años. - Shutterstock
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