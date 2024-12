Si planeas recibir el Año Nuevo tranquilamente en casa, no estás solo

La mayoría de los adultos en Estados Unidos tiene la intención de celebrar la Nochevieja en casa, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

“Mientras he envejecido en los últimos años, me di cuenta de que llegar a la medianoche no es la gran cosa, ¿sabes?”, dijo Carla Woods, de 70 años, de Vinton, Iowa.