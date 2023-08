“Tenemos todo lo que necesitamos: un cuerpo maravilloso con cientos de miles de años de experiencia y evolución y dos guías muy poderosas, la intuición y el instinto”, destaca la autora Rut Nieves, especializada en el desarrollo del potencial humano. Y señala que “poder escuchar con claridad esas dos guías interiores implica estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestro placer y nuestra espiritualidad”.

Pero todo este enorme poder que nos ha dado la vida ha sido condicionado con las creencias limitantes que ha recibido nuestra mente durante siglos. Este condicionamiento que nos han llevado a olvidar nuestras verdaderas capacidades y a desconectarnos de nuestra sabiduría interior, intuición e instinto, según reconoce.

Nieves, quien se autodefine como “arquitecta de emociones” y “mujer alquímica” (https://rutnieves.com, https://es-la.facebook.com/ArquitectaDeEmociones), asesora a las personas para impulsar su crecimiento profesional y personal.

Trabajaba en un despacho de arquitectos en Alemania cuando decidió dejarlo y formarse con algunos de los referentes mundiales en espiritualidad, autoconocimiento y desarrollo personal, como Tony Robbins, Gregg Braden o Sergi Torres. Ahora enfoca su actividad profesional en la expansión de la conciencia y del autoconocimiento de las personas.

PUBLICIDAD

Cuando nos ‘reconectamos’ con nuestros poderes interiores, aplicando una serie de herramientas mentales que describe en su libro ‘Recupera tu poder’, podemos “avanzar con alegría y decisión hacia la vida que de corazón deseamos y merecemos vivir: nuestra propia vida” enfatiza.

Rut Nieves describe unos sencillos ejercicios que podamos practicar en nuestra vida diaria para volver a conectarnos con algunos de los poderes que atesoramos en nuestro interior, sacando a la luz y activando unas capacidades que nos ayudarán a conseguir esa vida que realmente queremos vivir.

El poder de tu respiración

Dedica al menos 5 minutos al día para sentarte con la espalda recta y las piernas sin cruzar en silencio. Permite que todo tu cuerpo se relaje, haz 3 o 4 respiraciones profundas y trata de llevar el aire primero hasta tu suelo pélvico, luego hacia los lados de tus costillas, luego hacia adelante y luego hacia la espalda, como si tus pulmones fueran un globo que quieres hinchar.

Inspira por la nariz y suelta el aire por la boca. Cuando inspiras hincha tu espacio interior y cuando lo sueltes trata de llevar tu ombligo hacia tu espalda. Luego respira de forma relajada a tu ritmo, inhalando y exhalando por la nariz.

Permítete sentir lo que aflore sin juzgarte, simplemente observa tus sensaciones físicas. Si necesitas llorar ¡llora!; no reprimas nada de lo que salga, permite que tu cuerpo se exprese.

El poder de tu deseo

Para conectarte con el poder de tu deseo y como primer paso para recuperarlo, trata de ser lo más honesto posible contigo mismo y contesta a estas tres preguntas:

PUBLICIDAD

♦ Si te dijeran que dentro de un año se va a acabar el mundo, ¿qué te gustaría hacer durante ese año?

♦ Si enviaran a tus padres a vivir a otro planeta, ¿Qué harías con tu vida? ¿Qué es lo que realmente te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Qué estilo de vida te gustaría tener?

♦ Si te dieran un millón de dólares a cambio de trabajar en lo que te gusta, ¿En qué trabajarías?

Portada del libro "Recupera tu poder". (María Jesús Ribas)

El poder de la aceptación

¿Cómo reaccionas cuando alguien dice ‘no’ a una propuesta o invitación tuya? ¿Cómo reaccionas cuando una persona dice algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Respetas su opinión o intentas convencerla de que tu opinión es mejor o de que llevas la razón?

Si te cuesta aceptar y respetar la libertad de decisión de otros individuos para ser ellos mismos, decir lo que sienten y hacer lo que necesitan o desean hacer con su tiempo, puedes practicar en tu día a día, para incorporar a tu vida la aceptación y el respeto de la forma de ser, opinar y hacer las cosas de los demás.

El poder de la bendición

Bendecir es desear que a alguien le pasen cosas buenas, que sea feliz, que disfrute, que se sienta bien. Y aquello que deseamos a otros, nos va a acompañar y es lo que vamos a recibir.

Haz una lista de las personas que algún momento han hecho algo que te ha dolido, que ha despertado tu envidia o tu enfado. Y mientras escribes y pronuncias las siguientes palabras, permitiéndote sentir las emociones que afloren en ti:

PUBLICIDAD

“Yo bendigo a (la persona destinataria de la bendición) y le deseo que sea feliz, que disfrute de su camino de vida, de su relación con su compañer@ de vida, familia y amigos, y de su éxito vital, el que le corresponde”.

Después aplícate esa bendición a ti mism@ y observa cómo te sientes.

El poder de estar contigo

Dedica como mínimo media hora a estar a solas contigo cada día. Después de hacer el ejercicio de respiración antes descrito, dedica el resto del tiempo a hacer algo que te guste, como pasear, leer un libro que te ayude a conocerte, bailar descalzo, hacer yoga o practicar algo de deporte

Luego anota en un cuaderno si has descubierto, comprendido o aprendido algo nuevo de ti, si te has dado cuenta de algo que te gustaría hacer, o si te ha sucedido algo en particular.

Para volver a conectar contigo mism@ también puedes organizar un viaje a en solitario, pasar un fin de semana a solas o dedicar varios días a leer un libro que te ayude a comprenderte mejor.

Conectar contigo mism@ puede ser una experiencia muy inspiradora, sanadora y nutricia, y reveladora de tus poderes.