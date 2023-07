Para muchos padres y madres, entablar una conversación con sus hijos adolescentes puede ser un camino muy empinado. Sobre todo, en tiempos como los que corren, en que los jóvenes están más pendientes de sus teléfonos, de las redes sociales, de juegos en línea o de prestarles más atención a sus pares que a su familia.

No es extraño. La adolescencia, ese periodo entre los 12 hasta los 19 años y, en algunos casos, hasta los 21 (adolescencia tardía), es una etapa de transición entre la niñez y la adultez que incluye numerosos cambios, tanto físicos, como sexuales, cognitivos, sociales y emocionales. Es, además, cuando comienzan a retar las decisiones de sus padres y a darles mayor importancia a las opiniones de sus amistades o pares, señala el doctor Alfonso Martínez Taboas, psicólogo clínico y profesor adjunto de la Universidad Interamericana.

Una etapa de la vida en la que muchos actúan con impulsividad y toman decisiones que, como vemos a diario en las noticias en más ocasiones de las que quisiéramos, los llevan por el camino equivocado con consecuencias devastadoras para ellos y sus familias.

Por eso, tampoco es extraño que, por presión de grupo o por agradar a sus seguidores en las redes sociales, caigan en acciones como el “sexting”, fotografiarse o grabar un vídeo de carácter sexual, erótico o pornográfico, para enviárselo a alguien. O, por ingenuidad, conectan con desconocidos online y hacen citas para conocerlos, con todos los peligros que esa acción conlleva y que los expone a situaciones de criminalidad, delincuencia y hasta la muerte.

Muchos adolescentes, por presión de grupo o por agradar a sus seguidores en las redes sociales, caenen acciones como el “sexting”, fotografiarse o grabar un vídeo de carácter sexual, erótico o pornográfico, para enviárselo a alguien en las redes sociales. (Archivo)

¿Qué se puede hacer?

“Es importante buscar la forma de lograr una relación con los hijos basada en el respeto y la confianza desde que son pequeños. De esta manera hay mayor probabilidad de que al llegar a la adolescencia, exista una comunicación saludable”, propone la doctora en consejería profesional Monsita Nazario Lugo, quien resalta que eso puede ayudar a minimizar los riesgos de que “la presión de grupo que bombardea al adolescente constantemente no lo lleve a tomar decisiones equivocadas que puedan desencadenar incidentes lamentables”.

Y aunque muchas veces es difícil entablar esa conversación más íntima para conocer cómo se siente el adolescente, es importante insistir diariamente, ya sea de camino a la escuela, al regreso o mientras cenan, para hablar sobre temas que a diario se discuten en las noticias, especialmente si se relacionan con las edades de los adolescentes. Es, además, una buena oportunidad para conocer qué opinan o para que comenten sobre sus amistades o compañeros de escuela.

También son momentos en los que puedes averiguar cómo les fue el día en la escuela, qué les preocupa y, poco a poco, motivarlos a que expresen sus sentimientos. Pero no es cuestión de hablarle al adolescente para darle lecciones o atemorizar, sino para que pueda expresar sus ideas y que se sienta escuchado, no juzgado, recomienda el doctor Martínez Taboas.

Más bien debe ser un “diálogo recíproco”, para que, en vez de hablarles con autoridad, “sea una conversación para compartir opiniones, ideas e información”, aunque el psicólogo está de acuerdo en que el uso de las redes sociales y de los aparatos electrónicos puede hacer difícil esa conversación.

Por eso, la doctora Nazario Lugo cree que la exposición a las redes sociales siempre debe ser dirigida por un adulto porque “son demasiados los riesgos a los que se expone un adolescente que navega por ellas sin supervisión y control de sus padres”.

“Cuando se trabaja una comunicación con los hijos desde que son pequeños poco a poco van surgiendo las oportunidades de hablar sobre diversos temas y si comunicarse es un hábito, ellos mismos preguntarán y surgirá un diálogo. Claro está, si el padre no sabe cómo abordar a su hijo sobre el tema, no debe dudar en buscar ayuda en la escuela, bibliotecas comunitarias o con un profesional de la conducta de manera que, siguiendo recomendaciones, logre ir trabajando esa apertura indispensable para que se dé una crianza saludable”, recomienda la consejera, fundadora del Centro de Calidad de Vida, en Santurce.

Nazario Lugo también advierte que ser un padre autoritario e imponer sus puntos de vista sin dar explicaciones y sin escuchar los de su hijo, no tiene consecuencias positivas ya que no fomenta la confianza.

“Es fundamental escucharlos, demostrarles que son importantes, aconsejarles, hablarles en positivo, no criticarlos ni subestimar los sentimientos, miedos y preocupaciones propias de la edad. Solo así se maximiza la posibilidad de disciplinar con éxito”, señala la consejera profesional.

En ese sentido, indica que cuando se fomenta la confianza y se logra un diálogo puede llegarse al acuerdo de que las redes sociales no tengan “passwords” ni restricciones y que como padres tengan acceso libre a las mismas para cuidarlos. “La literatura presenta este estilo de relación entre padres e hijos como el más recomendable y lo llama padres democráticos”.

Ser un padre autoritario e imponer sus puntos de vista sin dar explicaciones y sin escuchar los de su hijo, no tiene consecuencias positivas ya que no fomenta la confianza. (Archivo)

Además, la doctora Nazario Lugo recomienda que, si es necesario, se debe buscar ayuda para trabajar con la tecnología “porque muchas veces los hijos tienen más dominio de ella que los padres”. “Es importante que los padres busquen ayuda que les permita tener una supervisión adecuada. Los dispositivos que permiten al adolescente navegar por las redes sociales son de los padres y son los adultos responsables pues el adolescente es menor de edad”.

Monitoreo y modelaje

Es importante entender, agrega el doctor Martínez Taboas, que en esa transición por la que pasa un adolescente, es una oportunidad para que “su hijo o hija adolescente vaya practicando y aprendiendo en esos ocho o nueve años de adolescencia sobre cómo ser un adulto”.

“Esta práctica se supone que sea vigilada, monitoreada e informada por la familia. Es decirle ‘mira esto lo hiciste bien, aquí no; esto lo puedes mejorar. Eso implica mucha comunicación y una buena relación con el papá o la mamá o quien sea el cuidador o cuidadora de ese adolescente. Si no la hay, no puedo saber si voy por la línea que me va a ayudar y me pierdo en el proceso”, afirma el psicólogo, tras mencionar algunos de los retos por los que pasan los padres.

Uno de ellos es el aspecto generacional “porque los valores cambian según la época y la cultura”. “Los valores no son inmutables y tienen que ver mucho con la subjetividad cultural e histórica. Y muchas veces, lo que yo aprendí en mi generación no es lo mismo que ellos aprenden ahora. Hoy se pide y se ha establecido que el papá debe estar más involucrado con sus hijos, que los ayude en sus estudios, que hable más con ellos y que los aconseje, además de ser afectuoso, que es algo que en otras generaciones no pasaba”.

Otra situación a la que se enfrentan los padres de hoy es cómo manejar la apertura de la “fluidez de género”, un concepto que se refiere a los jóvenes que sienten que su identidad de género no es fija ni definible, sino “fluida”, que se pueden sentir como hombre un tiempo y después como mujer o, al revés, y también pueden sentirse sin un género en particular.

“Los adolescentes están hablando de eso todo el tiempo porque quieren experimentarlo”, afirma el doctor Martínez Taboas, mientras explica que para los padres puede ser difícil entenderlo porque es un concepto de la sexualidad que, hasta hace unos años, no se discutía.

El psicólogo también menciona el aspecto de la autonomía y cómo los adolescentes buscan lograrla cuando quieren salir más con sus amistades, llegar a la hora que les parezca o vestirse de una forma específica. “Pero, en todas las casas debe haber unas reglas y unos acuerdos. Y eso es un reto muy grande para los padres que deben sentarse con sus hijos y negociar las reglas que se deben seguir”.

Eso incluye conocer a los amigos con los que comparte, las salidas al cine o a fiestas y la hora acordada para regresar a casa, así como el tiempo que va a estar en las redes sociales. Por ejemplo, el doctor Martínez Taboas advierte de que hay adolescentes que están hasta siete horas diarias usando dispositivos electrónicos, una situación que se puede convertir en adicción y que tiene consecuencias. Entre ellas, pobre habilidades sociales y, a nivel emocional, puede causar depresión y ansiedad si no pueden tener el teléfono a mano. En ese aspecto, también es necesario conversar de los peligros del “sexting” y de lo que puede suceder si accede a peticiones para mostrar su cuerpo o encontrarse con desconocidos.

“Los padres deben orientar sobre situaciones potencialmente problemáticas porque los adolescentes son muy impulsivos y pueden tomar decisiones que los puede meter en problemas. Si yo tuviera hijos adolescentes, les hablaría del sexting porque eso se da mucho y se sabe que eso ha causado acoso, malos ratos y hasta suicidios”, advierte el doctor Martínez Taboas, quien cree que es importante hablarles sobre los riesgos de uso de sustancias, tanto de alcohol como de otras drogas.

Y, en caso de que no logres manejar la situación de comunicación con tu hijo o hija adolescente, es momento de consultar con un consejero o terapeuta para que te ayude a desarrollar mejores estrategias de comunicación, recomienda el doctor Martínez Taboas, quien también cree que los adolescentes se benefician mucho de estas terapias. “Ayudan a balancear la situación para que padres e hijos se escuchen y se lleguen a unos acuerdos”.

Para tener en cuenta

Algunas recomendaciones de la doctora en consejería profesional Monsita Nazario para ayudar a una mejor comunicación entre padres e hijos adolescentes:

♦ Trabaja el estilo de relación conocida como padres democráticos. Definidos en la literatura como aquellos que ejercen control sobre sus hijos, pero al mismo tiempo ofrecen un apoyo emocional significativo. En este estilo, se escuchan las posturas de los hijos, se analizan y finalmente es el padre quien decide, pero no sin tomar en cuenta lo expuesto por el hijo.

♦ Escuchar a tus hijos a diario es necesario. Debe ser una prioridad.

♦ Utilizar preguntas abiertas para fomentar el diálogo. Estás preguntas son las que requieren describir, narrar. No usar preguntas que se contesten con un sí o un no.

♦ Siendo conscientes de que ser padres es una experiencia especial, pero al mismo tiempo un reto, no es una opción cansarse de buscar ayuda, de preguntar cuando no se tenga claro cómo proceder ante una situación, tocar las puertas necesarias para cumplir con la responsabilidad de criar saludablemente.