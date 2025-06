Tiene 101 años y revela cuáles alimentos no consume bajo ninguna circunstancia

Alimentación basada en la dieta mediterránea

Tal como contó en la entrevista, Cohen evita de manera estricta los alimentos procesados y la carne de res . Este régimen que sigue, rico en hierro, zinc y vitamina B12, es fundamental para preservar su bienestar físico. Aunque ya no realiza labores exigentes como en la época en la que trabajaba, reconoce que mantiene una rutina de ejercicios que incluye caminatas y sesiones de fortalecimiento de piernas de 20 minutos .

Padre de tres hijos y abuelo de seis nietos, Cohen cree que a lo largo de su vida laboral y tras su jubilación, la actividad física fue algo clave y no tiene dudas de que contribuyó decisivamente a su salud actual.

Mente activa y actitud positiva

Otro aspecto que destacó Cohen al hacer referencia a las cosas que contribuyen a su longevidad recae en el hecho de “activar” el cerebro: “Llevo un registro de todas mis finanzas. Me ocupo de todos los detalles antes de que surjan. Eso mantiene mi mente en forma”. En ese sentido, describió que suele hacer arreglos en su hogar y no se queda quieto. “Estar ocupado me mantiene feliz”, sentenció.