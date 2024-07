Una mirada al fascinante mundo de los hongos medicinales en Puerto Rico

Sin embargo, a pesar de sus múltiples cualidades y usos, su aplicación en el campo de los remedios caseros nivel local ha sido extrañamente poca. En un país en el que la medicina alternativa y las plantas medicinales siempre han permanecido sólidas en la cultura, resulta un tanto raro que los hongos medicinales no sean de mayor uso en el tratamiento hogareño de males físicos y mentales.

Pero eso está cambiando. Y todo empieza en un pequeño local en el pueblo de Aguada. Al filo de la tarde, el casco urbano está abarrotado de carros y personas. Conseguir estacionamiento resulta una verdadera pesadilla. Pero una vez se ha salido de ese pequeño inconveniente, se puede caminar a cualquier parte. Allí, entre la algarabía de locales, turistas y tráfico, una tiendita sobresale por su nombre y estilo peculiar. “ Wild Culture Mushrooms ” no lleva muchos años abierto. Su interior es relativamente pequeño, con dos o tres mesas repartidas por el piso para quien guste de disfrutar de un café, una conversación, una buena lectura o para trabajar.

Pero la historia no comenzó en Aguada. No. La cosa empieza mucho más lejos. Aunque ambos son naturales de Venezuela, por cosas del destino, se conocieron en China, de todos los lugares posibles, y fue allí donde comenzaron su relación. Fue allí, también, donde dieron algunos de sus primeros pasos en el mundo de la medicina tradicional y, en particular, la micocultura, o el cultivo de hongos.