¿Qué tan saludable es comer chicharrón de cerdo?

Según la U.S. Meat Export Federation (USMEF) México, “si no lo cocinas en aceite, el chicharrón no contiene carbohidratos”. Esta organización también destaca que sus grasas pueden ser benéficas para el corazón, ya que su aportación de grasas saludables, benéficas para el corazón, ayudan a reducir el colesterol ‘malo’. También es fuente de energía rápida por sus propiedades y le puede permitir mantenerse más activo.