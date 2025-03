¿Qué son los alimentos ultraprocesados?

En la búsqueda de la administración del presidente Donald Trump por “Devolver la salud a Estados Unidos”, puede que no haya un objetivo más grande que los alimentos ultraprocesados.

La ciencia de la nutrición es complicada, sin embargo, y la mayoría de las investigaciones hasta ahora han encontrado conexiones, no pruebas, respecto a las consecuencias para la salud de estos alimentos.

The Associated Press preguntó a varios expertos en nutrición y esto es lo que dijeron:

En 2009, e l epidemiólogo brasileño Carlos Monteiro y sus colegas propusieron por primera vez un sistema que clasifica los alimentos según la cantidad de procesamiento que sufren, no por su contenido nutricional.

En la parte superior de la escala de cuatro niveles se encuentran los alimentos creados a través de procesos industriales y con ingredientes como aditivos, colorantes y conservantes que no podrías duplicar en una cocina casera, explicó Kevin Hall, un investigador que se centra en el metabolismo y la dieta en los Institutos Nacionales de Salud.

“Estos son la mayoría, pero no todos, de los alimentos envasados que ves”, agregó Hall. Estos alimentos a menudo están hechos para ser tanto económicos como irresistiblemente deliciosos, dijo la doctora Neena Prasad, directora del Programa de Políticas Alimentarias de Bloomberg Philanthropies.

“Tienen la combinación justa de azúcar, sal y grasa y simplemente no puedes dejar de comerlos”, señaló. Sin embargo, el nivel de procesamiento por sí solo no determina si un alimento es poco saludable o no, señaló Hall. Por ejemplo, el pan integral, el yogur, el tofu y la fórmula infantil están todos altamente procesados, pero también son nutritivos.