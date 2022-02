Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Según una nota publicada por The New York Times, en 1998 los Institutos Nacionales de Salud aceptaron la acupuntura como un útil tratamiento alternativo para los dolores de cabeza pero advirtieron que no existían suficientes pruebas clínicas para sacar conclusiones determinantes acerca de su eficacia.