La celebración de Halloween es una fiesta especial y divertida para que niños, jóvenes y adultos se disfracen y salgan de sus casas para el tradicional “trick or treat”. Hay familias que integran a la mascota como parte de esta celebración. El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico te ofrece las siguientes recomendaciones para que esta celebración sea una divertida y segura para la mascota y su familia:

Los disfraces para mascotas: Si vas a disfrazar a tu mascota, busca un atuendo que le resulte cómodo y fresco, que no le impida el movimiento, respirar, maullar o ladrar. Opta por disfraces que no lleven diadema, collar, entre otros. Se recomienda que se le pruebe el disfraz días antes, particularmente si la mascota no está acostumbrada a usar ropa o algún accesorio.

Los dulces son solo para niños: Las mascotas no deben consumir dulces o golosinas de las que comúnmente se reparten ese día ya que éstas le pueden hacer daño. Por ejemplo, la teobromina que se encuentra en el chocolate es tóxica para perros y gatos. Las envolturas también pueden causar trastornos estomacales. Algunos síntomas de envenenamiento pueden ser vómitos, diarreas, hiperactividad, mucha sed, aumento en volumen y frecuencia al orinar y, en algunas ocasiones, convulsiones.

Si la mascota no es sociable: Algunos animales se pueden asustar y hasta hacer gestos de atacar ante la presencia de niños y adultos disfrazados que se acercan al hogar para pedir dulces. Si este es el caso de tu mascota, trata de mantenerlo en un lugar seguro y alejado de las visitas. Es mejor mantenerlo en el interior para que tampoco sea víctima de bromas.

Si la fiesta es el hogar donde reside la mascota: Se recomienda que la mascota se mantenga alejada del bullicio, en un espacio interior tranquilo. Debemos recordar observarla de forma regular para conocer su estado. Búsquele juguetes con los que pueda jugar de forma solitaria y tranquila. Es mejor mantenerlo en el interior para que tampoco sea víctima de bromas.

Cuidado con las velas y las luces: Mucha precaución con velas. Particularmente las velas les llaman la atención a los gatos. Y los perros pueden derribarlas con su cola. También mucha precaución con las luces y las decoraciones que se colocan en los exteriores ya que pudieran causar algún daño físico a la mascota. Si hay cables, no deben estar al alcance de la mascota.

Debe llevar su microchip: En Halloween al igual que en cualquier otra celebración, la mascota debe tener su microchip en caso de escaparse o extraviarse. Ojo con las puertas abiertas que pueden hacer que la mascota salga del hogar.

Para los gatos: Si tu gato pasa mucho tiempo fuera del hogar, días antes de la celebración de Halloween mantenlo dentro del hogar para que no salga el día de esta festividad. Ese día puede ser víctima de alguna broma de personas supersticiosas.

Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-249-5304.