Al igual que cientos de familias en Puerto Rico, la Miss Mundo 1975, Lady Wilnelia Merced Forsyth, ha vivido en primera persona lo que es cuidar a un familiar querido con la enfermedad de Alzheimer. En su caso, su padre y luego su madre fueron pacientes de esta dolencia, la forma más común de demencia y un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana.

De esa triste y dura experiencia, sin embargo, nació la organización sin fines de lucro, Delia’s Respite for Caregivers, en memoria de su madre, Delia Cruz Fernández, presidenta del certamen Miss Mundo de Puerto Rico durante décadas, quien falleció el 20 de mayo de 2022 por complicaciones de la enfermedad.

“Yo tuve esa experiencia con mis padres y no tenía idea de lo que tenía que hacer, a dónde ir por ayuda o cuáles eran las diferentes etapas (de la enfermedad). El año pasado perdí a mi padre en enero y tres meses después, perdí a mi mamá, ambos por esta cruel enfermedad y digo cruel, porque el Alzheimer no solamente te borra la memoria, sino que también te quita la independencia y te roba la dignidad”, indicó la exreina de belleza, tenedora de la franquicia local de Miss Mundo Puerto Rico y presidenta de la Fundación Wilnelia Merced Forsyth, que ayuda a familias que no cuentan con recursos para cubrir las necesidades médicas de sus hijos.

Ahora, la reconocida filántropa también se ha interesado por ayudar y educar a los cuidadores para “aliviar esa carga tan grande que tienen”. Sobre todo, para que se conozcan sus necesidades y la importancia de que también se cuiden y tengan espacio para “un respiro” que los ayude a mantener la calma y a entender el proceso de enfermedad de ese ser querido. En ese sentido, es consciente de que hay muchos cuidadores que están solos, que no cuentan con ningún familiar que los ayude, que son los que más riesgos de salud pueden tener.

“Es una tarea extenuante, a veces las personas con Alzheimer también se ponen violentas con las personas que más los quieren, así que hay que tener mucha paciencia. Yo aprendí muchísimo de ese proceso y me di cuenta de que en Puerto Rico hace mucha falta este tipo de ayuda”, añadió, tras expresar su interés de que las organizaciones que ya existen con este fin “nos unamos porque queremos tener en el futuro un centro en Puerto Rico para darle ese descanso tan merecido que necesitan los cuidadores”.

Precisamente, con eso en mente, el próximo sábado 14 de octubre, se ofrecerá el primer evento educativo, “Cuidando al cuidador”, una actividad libre de costo que se llevará a cabo en la Escuela de Medicina San Juan Bautista en Caguas.

“Creo que la gente tiene que orientarse y saber qué es lo que pasa con ese ser querido, qué es lo que quiere que pase cuando ya no se pueda comunicar. Por eso en esta primera actividad tenemos charlas a cargo de profesionales de la salud con vasto conocimiento en Alzheimer y con el mismo interés de hacer algo por los cuidadores”, agregó Merced en un breve aparte con El Nuevo Día, tras resaltar que el lema de la organización es “El cuidador eres tú”.

Cabe destacar que Delia’s Respite for Caregivers hizo una alianza con la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas, para ofrecer actividades educativas para los cuidadores, desarrollar investigaciones relacionadas con el Alzheimer y otros temas relacionados. Según la presidenta y decana de la institución educativa, la doctora Yocasta Brugal, esa colaboración es muy importante debido a que la Universidad que dirige tiene base comunitaria.

“Nuestro norte es la comunidad y lo que necesita la comunidad es lo que nosotros hacemos. Somos una población de envejecientes y, o somos cuidadores o vamos a ser cuidados. Y uno de los principales problemas de los cuidadores es el agotamiento físico y mental. Nosotros llegamos a un acuerdo con esta organización, pero no solamente son los cuidadores de pacientes con Alzheimer. También tenemos cuidadores de personas que han sufrido accidentes, otros con derrame cerebral, entre muchos otros problemas, y ese cuidador está ahí agotado. Por eso tienen la necesidad de un respiro”, señaló la doctora Brugal.

La patóloga forense comentó sobre unas cifras que, según dijo, deben preocupar. Entre ellos, mencionó que, de acuerdo con datos del American Community Survey del año 2022, la población estimada para Puerto Rico era de 3,221,789 y, de acuerdo con ese estimado, la población de 60 años o más se compone de 979, 921 personas que representa un 30.4% de la población. Mientras que, en el segmento de personas con Alzheimer, dijo que había un poco más de 31,000 pacientes registrados.

“Pero esos son solo los que se han registrado, pero se estima que hay muchos más casos de pacientes con la enfermedad. Según la base de datos de Medicare, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer y de otras enfermedades relacionadas en Puerto Rico en el 2022 era de 15.8% entre las personas de 65 años o más. Eso nos provee un estimado de 116,000 pacientes. Otro dato importante es que la prevalencia mayor es en mujeres”, explicó la doctora Brugal para enfatizar la importancia de tomar acción sobre este asunto. De hecho, dijo que en el 2020 el Alzheimer fue la cuarta causa de muerte en la isla. “Tenemos que ver que hacemos y prepararnos para eso. Es necesario buscar ‘respiro’ para el cuidador, para que tenga calidad de vida”.

Más información

El primer seminario de la organización Delia’s Respite for Caregivers, “Cuidando al cuidador”, se ofrecerá el próximo sábado, 14 de octubre, con el propósito de capacitar a cuidadores de pacientes con Alzheimer.

♦ El registro y bienvenida comienza a las 7:30 a.m. y finaliza a las 5:00 p.m. En el programa del día se abordarán los siguientes temas:

♦ “Alzheimer: Cambios que ocurren en el cerebro, etapas, síntomas y retos”, por la Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez (8:30 a.m.)

♦ “Efectos de los problemas de comunicación en el diario vivir y estrategias de manejo”, por la Lic. Natalia Sánchez (10:00 a.m.)

♦ “Aspectos legales a tomar en consideración en la condición de Alzheimer”, a cargo del Lcdo. Jorge Rotger (11:00 a.m.)

♦ “Prevención de accidentes, seguridad en el hogar y manejo del paciente postrado en cama”, por la Lic. Mariangela Alvarado (1:00 p.m.)

♦ “Cuidado de la memoria: actividades para mantener funcional al paciente”, por María Soledad Pieras (2:00 p.m.)

♦ “Cuidador: ahora te toca cuidarte y prevenir problemas de salud física y mental”, con la Dra. Florencia Velázquez (3:15 p.m.)

♦ La actividad, libre de costo, se efectuará en la Escuela de Medicina San Juan Bautista en Caguas, Anfiteatro #2. Incluye almuerzo para los participantes.

Puede obtener más información en la página www.cuidadoralzheimerpr.org o comunicarse al teléfono (787) 337-4304.