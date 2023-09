La necesidad de diseñar un espacio accesible y dirigido a la niñez donde se promoviera el amor por lectura y convivencia familiar fue lo que motivó a dos guías Montessori, Gianleé Márquez Hernández y Juan Carlos “Juanki” Acevedo Gándara a crear lo que hoy se conoce como ¡Lee Conmigo! Puerto Rico.

Gianleé y Juanki, fundadores y codirectores de la organización sin fines de lucro ¡Lee Conmigo! Puerto Rico, congregaban a sus estudiantes fuera de las aulas, todos los sábados desde mayo del 2018, pero en la cancha de la escuela donde laboraban, con un mismo fin: integrar la lectura, la socialización y la música en un ambiente en el cual, la lectura es el motor del encuentro.

“Decidimos sacrificar nuestros fines de semana, para invitar a nuestros estudiantes a leer en la escuela. Los maestros de la escuela nos miraban y nos decían: ‘pero ¿están locos? ¿un sábado? ¿después de estar toda la semana con los nenes?’. Pero, para nosotros era importante”, recordó Gianleé entre risas el momento en que divagaban la idea, que hoy se concretizó en la Biblioteca Infantil ¡Lee Conmigo!, espacio que cumplirá en octubre su primer aniversario. “Para nosotros era bien importante”, narró la codirectora.

La expectativa de los encuentros sabatinos fueron superadas, tanto así, que la primera actividad contó con más de 20 familias de la escuela, y contaron que “terminamos ese día sin poderlo creer”. De ese primer encuentro, continuaron con las reuniones todos los sábados en la cancha de la escuela Juan Ponce de León en Guaynabo y, poco a poco, comenzaron a asistir familias que no pertenecían a la escuela.

“Eso nos abrió los ojos y dijimos ‘aquí hay algo’. Es ahí que decidimos incorporarnos, abrirnos a las redes sociales y empezamos a tener actividades fuera de la escuela, comenzaron a llegar personas de diferentes lugares”, relató Juanki, añadiendo que las actividades consistían de una la lectura en voz alta, en la que integraban canto, baile y una manualidad relacionada a la lectura.

Gianlee y Juanky provienen de familias de educadores. Márquez cuenta que creció rodeada de maestras “mi madre es maestra, mi tía es maestra, mis abuelas fueron maestras y tuve muy buenas maestras en mi formación. Cuando naces para algo, naces para eso; y el poder aportar y ser parte del desarrollo de la niñez era algo que venía en mi”.

Por su parte, Acevedo indica que el compromiso por el bienestar y desarrollo de la niñez es un tema que sus padres han tenido mucho interés. “Mami fue maestra, y recuerdo cuando mis padres me leían de chiquito. Recuerdo mis libros favoritos y esos libros están en la biblioteca. La lectura estuvo presente en nuestras vidas. Me crie en una familia que siempre ha estado preocupada por el bienestar del País, me crie en ese entorno de visualizar a Puerto Rico, con un interés genuino de ayudar y querer que (Puerto Rico) mejore”, señaló.

¡Lee Conmigo! se incorporó en julio de 2019, y desde ese momento reciben donativos, que son destinados a la compra de materiales para las actividades, sobre todo, la compra de libros que dos veces al mes narraban de forma peculiar y creativa a los niños y sus acompañantes. “Nos abrimos a las redes sociales y empezamos a tener actividades de lectura en diferentes parques, y hoy en día seguimos llevando a cabo las actividades en la biblioteca”, mencionó Juan Carlos, a lo que Gianleé añadió que “siempre llevábamos libros a nuestros encuentros de interacción libre”.

La organización sin fines de lucro celebra este mes de septiembre su quinta campaña de recaudación de fondos llamada “Lecturas y libros que transforman”. Juan Carlos relató que “llevamos cinco campañas de recaudaciones de fondos, son parte de nosotros, al pasar de los años el enfoque y las metas son más ambiciosas según la necesidad”. Este año esperan recaudar 20 mil dólares, que serán destinados a las actividades de la organización celebradas en la Biblioteca.

El entusiasmo en los niños durante las actividades era evidente, a tal punto que los padres también tenían interés en participar de los eventos. La logística de los encuentros tuvo cambios obligatorios, como llenar una hoja de participación, conocer las edades que iban a impactar, incluso controlar la participación de las lecturas.

“Empezamos a hacer lecturas en el Parque Luis Muñoz Marín, estuvimos casi un año completo haciendo lecturas allí. De ahí, llegó la pandemia, y ese fue el cambio más drástico”, mencionan los dos jóvenes.

Libros disponibles en la biblioteca. (Ramón “Tonito” Zayas)

Para ¡Lee Conmigo!, la integración de familias era de suma importancia. Gianleé indicó que, en su ambiente escolar, contó con una estudiante sorda. “Ella tenía su interprete en el ambiente, y desde la primera lectura estuvo el intérprete, pues ella era parte de las lecturas. Así que nosotros promovemos un ambiente y comunidad de respeto y aceptación, por eso es importante que las familias con niños y niñas con Síndrome Down, o con un diagnóstico de autismo sientan que pueden traer a su hijo”, puntualizó.

La pandemia del COVID-19 afectó la dinámica e interacción de los encuentros, sin embargo, una broma de algunos padres de la escuela tomó seriedad. “Los papás nos decían en los chats - ‘El lunes, nos vemos en Lee Conmigo Live’- y en ese momento pensamos que esto iba a durar una semana”, recordaron. Sin embargo, se tomaron la broma de los padres como sugerencia, y oportunidad para acercarse a más niños y familia. El lunes 16 de marzo de 2020 transmitieron su primer Facebook Live, y fue la ventana de posibilidades para potenciar en los niños el amor por la lectura en un momento de mucha incertidumbre.

“Al principio se conectaban 400 personas a la misma vez, los videos llegaron a tener más de 20 mil visualizaciones, fue una acogida increíble”, indicaron los guías del nivel Casa de niños, quienes los primeros meses de la pandemia; trasmitían diariamente sus lecturas.

La idea de desarrollar una biblioteca estuvo latente desde los comienzos de la organización, sin embargo, no es hasta que participan en EnterPRize 2020, una competencia empresarial desarrollada por Grupo Guayacán, que logran visualizar aún más su sueño. “De ahí salimos decididos a abrir una biblioteca”, revelaron. Su participación les permitió imaginar un lugar físico donde pudieran impactar más familias y tener un crecimiento como organización.

También, la pareja se estrenó como autores. Gianlee escribió “De Paseo por mi Isla”, el cual desde un “roadtrip” presenta lugares de interés en Puerto Rico. “El libro se escribió en una semana y se ilustró en dos”, informa la autora. Por su parte, Juan Carlos escribió “El último coquí”, el cual resalta la resiliencia de los puertorriqueños luego del paso del huracán María “todos somos coquí, y ese libro es un sueño hecho realidad”, relata el ilustrador de ambos libros.

Mientras se recobraba la normalidad, los guías continuaban en sus profesiones, y deciden cambiar la dinámica de las lecturas. Cambiaron la frecuencia de sus trasmisiones en vivo, y grababan las lecturas previamente, así cumplían con sus roles como guías Montessori y promotores de lectura. Poco a poco, retoman las lecturas presenciales.

Gianlee y Juanki hacen realidad su sueño

Los niños son el motor que impulsa el espacio. (Ramón “Tonito” Zayas)

La biblioteca infantil ¡Lee Conmigo! finalmente abre sus puertas al público infantil y general el 30 de octubre de 2022, en un local de la planta baja de San Patricio Plaza. Hasta la fecha, han visitado el lugar sobre 10,500 niños y más de 22 mil personas incluidos los adultos que acompañan a los menores. Cuentan con más de 500 miembros, han prestado sobre 10 mil libros, cuentan con 50 becados como miembros y han realizado 30 actividades de lecturas en las instalaciones.

El ambiente de lectura va dirigido a los niños. “Este espacio es pensado y diseñado para la niñez. Lo que busca el espacio es que los niños lleguen y sientan que es un espacio que les recibe, que les abrace, y que es de ellos”, confirmó la autora. La Bebe-teca, Luisa “Piti” Gándara, está enfocada en recibir a los menores de 24 meses. La Bebe-teca, lleva el nombre de la ex primera dama, exrepresentante y progenitora de Juanki. “Piti fue defensora de la niñez temprana, ese era su lugar, estaba para ella”, comentó la pareja, quienes no dudaron en recordar su labor a favor de la niñez, brindando homenaje póstumo.

Los libros están divididos por temas, y cuentan con nueve categorías que están identificadas por áreas de interés. Las categorías son: humor y escatológicos, temas sociales, ambientales, informativos y conceptos, Puerto Rico, familias, emociones, arte y pre-juveniles.

Tener un lugar físico representó un reto, y buscar una localización permanente no fue la excepción. Sin embargo, los autores celebraron una lectura en voz alta en la planta baja de San Patricio Plaza. “Haciendo la búsqueda para establecer la biblioteca, se nos ocurrió tocar la puerta de San Patricio. Ellos tenían un interés y esto les va a garantizar que tengan lecturas todo el tiempo. Así comenzó la conversación; y aquí estamos”, expresó Acevedo, a lo que Márquez amplió que “los centros comerciales son lugares muy concurridos. El que haya una biblioteca dentro de San Patricio hace que las familias estén más predispuestas a visitarnos”.

La biblioteca continúa ofreciendo sus lecturas en voz alta, y es la única en Puerto Rico dirigida a niños y adolescentes hasta los 12 años; que cuenta con una membresía, la cual permite que los pequeños lectores lleven los libros de la biblioteca a sus hogares. Esperan que, con la recaudación de fondos, se añadan 50 membresías a niños de familias beneficiarios del PAN y residentes de vivienda pública.

Actualmente, Gianlee y Juanki se dedican a tiempo completo a la Organización y la Biblioteca, y a pesar de no estar en las aulas, “uno nunca deja ser educador, educadores seremos siempre, no nos podremos quitar ese sombrero”, apuntó Acevedo.

En la biblioteca se llevan a cabo diversas actividades para bebés y niños. (Ramón “Tonito” Zayas)

Es por eso que, desde la biblioteca, y su formación, los fundadores identificaron las necesidades de las familias. “La biblioteca ha pasado a ser el oasis y hogar de muchas familias, ha sido el lugar de encuentro de familias, donde comparten historias y anécdotas. Nos dimos cuenta que necesitaban recursos y profesionales que les orientaran y acompañaran”, declaró Gianlee, quien indica que han ofrecido clases de educación infantil, talleres de alimentación, clases de música y clases de yoga.

Entre las actividades privadas que ofrecen, la Biblioteca ¡Lee Conmigo!, ofrece su espacio para celebrar cumpleaños con una experiencia que gira en torno a la literatura infantil. Adicional, reciben grupos escolares para el disfrute y deleite de la biblioteca y sus libros. Sin embargo, visitar, disfrutar de la lectura y de los libros dentro de la Biblioteca no requiere reservación, ni conlleva un costo adicional.

Desde la Biblioteca, ¡Lee Conmigo! continua con su misión de fomentar el amor por la lectura. “Los niños y las niñas todos los días nos sorprenden, hay que confiar más en ellos”, afirmó Gianlee. “Apostamos por los libros, por los niños y por las niñas”, concluyó.