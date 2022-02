Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Estos días son para fiestas y reuniones con un toque dulce. Los otros días, buscando entre mis recetas viejas, encontré las anotaciones de una fiesta que hicimos con los niños del vecindario donde crecieron mis hijos. Me encantó lo que escribí al final: “Fue un éxito, estos niños no sólo se disfrutaron todas las galletas, sino que pidieron las recetas y se las llevaron a sus familiares”. Recuerdo que también los adultos invitados gozaron con todos los bocados. Servimos una sangría blanca para los adultos, limonada con jugo de guayaba para los niños y al despedirnos chocolate caliente y café. Todavía me sonrío al acordarme de esa tarde. Por eso hoy comparto con ustedes esa selección. Llamé a mis hijos, ahora adultos, y también recuerdan esa tarde con cariño.