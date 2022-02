Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Algún día tenía que pasar: la lectura del último escrito de la amiga Cara Mía -"Bajanota" gastronómico- me dejó completamente patidifuso, no porque dejara de encontrarla interesante, sino porque ella relata algo que nunca he experimentado en mi larga y precaria existencia como galán de poca monta.