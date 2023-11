Muchas de las críticas constantes y lamentos que escuchamos a diario en nuestros entornos tienen que ver con el deterioro o la pérdida de los valores, tradiciones y costumbres que han caracterizado a la sociedad puertorriqueña. Principios que por siglos han moldeado el comportamiento y el diario vivir de los integrantes de la sociedad. Entre ellos, el respeto, justicia, la familia, solidaridad, tolerancia, honestidad, civismo, responsabilidad, cultura de trabajo, y saber discernir entre lo que es moral y éticamente correcto y lo que no.

Sin embargo, también se debe tener en cuenta que la sociedad de hoy no es la misma que la de antaño y que ha habido cambios sociales, económicos y políticos que han transformado nuestro estilo de vida, aunque todavía se mantienen unos valores que no se han perdido. O, por lo menos, no se han olvidado por completo.

En esa convergencia nació la iniciativa Somos Familia, un movimiento de transformación social “por y para Puerto Rico que tiene como objetivo principal recuperar el valor del respeto como base para construir una mejor sociedad”, expresa Alessandra Correa Rivera, fundadora de la empresa social de innovación INprende, quien, junto a diferentes sectores de la sociedad, como organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas, organizaciones de base de fe, entidades gubernamentales y figuras públicas, buscan orientar y educar sobre este objetivo.

“Todos los que vivimos aquí, queremos un Puerto Rico con más respeto, más valores y como dice el logo, más familia, más amor. Al final, todos somos familia, vivimos en un mismo país. Creo que una de las cosas que más oportunidad tenemos en Puerto Rico es que, en vez de hablar de los problemas, hagamos un junte de corazones y de mentes para dar un paso hacia la acción”, reitera Correa, quien dio a conocer este proyecto ante un nutrido grupo de participantes que se dieron cita en el Coca-Cola Music Hall, en Miramar, para conocer y apoyar la iniciativa.

Según la empresaria, se trata de un movimiento “que no es perfecto y no podemos resolverlo todo”, pero que ha dado el paso de comenzar a promocionar y cultivar los “valores de respeto, de amor y de solidaridad”.

“Con muchas de las personas con las que uno habla, en cualquier lugar, reuniones o fiestas familiares, todos coincidimos en que se han perdido muchos valores. Son muchas las razones y no venimos ahora a buscar culpables ni a señalar. Creo que esta es una iniciativa de convergencia, de unidad -que tanta falta nos hace-, y de cómo podemos, de una manera u otra, darle a Puerto Rico más esperanzas”, plantea Correa, quien destaca que “todos los ciudadanos que creen en la importancia de los valores y de la familia están invitados a unirse”.

Se trata de una gestión, describe la ejecutiva, que comenzó con personas interesadas en trabajar por Puerto Rico para mejorar y tener una mejor calidad de vida. Precisamente, comenta que no esperaba una reacción tan contundente de personas interesadas en participar. De hecho, en la actividad también participaron jefes de agencias gubernamentales. Entre ellas, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche a quien describió “como una gran aliada”.

“Ella tiene una visión dirigida hacia la solución. Yo trabajo mucho con empresarios, entidades sin fines de lucro y creo que, de una manera u otra, todos me hablaban de que ‘teníamos que hacer algo’. Así comencé a llamar personas y todos dijeron que sí porque esto es para tener un Puerto Rico con más amor y más respeto. Pero creo que lo más importante es que el protagonista es la isla”, señala empresaria.

Parte del público que asistió al lanzamiento de la plataforma Somos Familia en Coca-Cola Music Hall. (Alan McAbee)

Planes concretos

Un primer paso, según Correa, es concienciar sobre el valor del respeto a través de una campaña publicitaria que incluye una plataforma educativa donde expertos abordarán temas para fortalecer la autoestima, los vínculos familiares y el trato con los demás.

Pero una de las metas es transformar socialmente a Puerto Rico. Y, aunque la empresaria es consciente de que se trata de un objetivo que puede parecer inalcanzable, todos los que participan en la iniciativa “coincidimos que el respeto, es el valor que es como la base de todo”.

“Es el respeto por ti mismo, por la vida, por tu familia, tu país, la naturaleza, por los adultos mayores, por los niños, la familia”, enumera y enfatiza en la importancia de enfocarse en eso “porque queremos promover al individuo, a la familia y el respeto entre ciudadanos”.

La animadora y maestra de ceremonia del evento de lanzamiento de Somos Familia, Jailene Cintrón. (Alan McAbee)

“No tenemos que coincidir en ideas, pero podemos respetarnos y todos debemos evaluarnos si estamos siendo ciudadanos de respeto porque cuando uno se siente respetado, automáticamente se siente bien”, afirma la ejecutiva.

Según la animadora y maestra de ceremonia del evento de lanzamiento, Jailene Cintrón, Somos Familia nació de una inquietud colectiva de recuperar el respeto como pilar en la sociedad. “Es un honor formar parte de este movimiento de transformación social, porque restableciendo el respeto, comenzaremos a transformar a individuos, familias, y por consiguiente, ¡a todo Puerto Rico! Todo comienza con el respeto”, plantea la también cantante, quien está convencida de que es necesario levantar la voz y fortalecer los valores del amor, el respeto y la familia.

“Desde hace mucho pensaba en esa frase del boricua del ‘ay bendito’, que antes lo que proyectaba era ese valor de amor y respeto y creo que, en este momento, está en todos nosotros para que, en vez de pensar en lo que quiero, se piense en todo aquello que realmente nos nutre, nos fortalece, nos hace sonreír”. En ese sentido, dice que para ella fue muy claro unirse a la iniciativa y sentir “que soy un instrumento para unir a la familia puertorriqueña”. “Es un grano de arena para ayudar a transformar de una manera linda a nuestro país. Es una buena forma de comenzar a modelar nuestros valores”.

Sobre todo, agrega Correa, es una plataforma educativa para transformar “y sacar las cualidades positivas que nos caracterizan”. “Queremos que el pueblo se una y reflexione sobre la importancia del amor y el respeto a la familia. Queremos darles a los puertorriqueños píldoras de salud. Hemos vivido tiempos muy complicados y esas pildoritas de sanación vienen acompañadas de expertos, psicólogos y profesionales que nos ayudarán a canalizar emociones, a criar más asertivamente a nuestros hijos, a fortalecer nuestros valores. Todavía hay mucha resistencia a buscar herramientas de salud mental y creo que esta iniciativa es un despertar hacia eso. Tenemos una página con información, libre de costo, con cápsulas educativas. Es urgente que nos movamos en esa dirección”, propone la empresaria.

Más información

Si deseas unirte a la iniciativa, accede a www.somosfamiliapr.com donde encontrarás nuevas cápsulas educativas periódicamente y en la que psicólogos y profesionales de la salud te brindarán herramientas para las relaciones intrafamiliares, manejo de emociones, desafíos sociales, entre otros.