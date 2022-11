NYC Pet Pawtographer y United for a Cause Foundation (UCF), anunciaron en un comunicado de prensa el lanzamiento del Pawlendar 2023, un calendario con 12 conmovedoras historias de éxito de adopciones de perros en Puerto Rico, para allegar fondos a ocho organizaciones locales: Animal Rescue of Rincón PR, Obra Rescue PR, El Foster Club, Save A Sato, Santuario Canita, Love 4 Satos, Rabito Kontento, We Love Satos y OICA (Oficiales Investigadores de Crueldad Animal).

El Pawlendar se puede adquirir online desde ya en www.nycpetpawtographer.com y en www.mesalve.com; y a partir del 15 de noviembre, en todas las tiendas Mr. Special, The BookMark y Lick, con un donativo de $10.

“Todas las historias que incluimos en el calendario son hermosas, pero hay una que nos robó el corazón y se mereció la portada de esta edición. En febrero pasado la noticia de la muerte de una persona sin hogar en un banco de Centro Médico y su perrito que no se despegó de él ni un solo minuto conmovió a todo Puerto Rico. Al quedar solo, el doctor José A. Herrera decidió adoptar el perrito y darle un hogar lleno de amor y atenciones.

Ahora se llama Leo y es el sato más feliz y amoroso que existe. El Pawlendar se trata de eso, a través de mi cámara, plasmar como el amor le puede cambiar la vida a un perro sin hogar. Mi meta con este proyecto es ser una voz para todos nuestros satos y recaudar fondos para los albergues y organizaciones que día a día dedican su tiempo a salvarles la vida”, comentó en un comunicado de prensa Carmen González, propietaria de NYC Pet Pawtographer.

“El año pasado, gracias al apoyo recibido, logramos recaudar y repartir cerca de $20,000 entre siete organizaciones que participaron. Este año, aumentamos los puntos de venta con el fin de superar esa cifra y que las ocho organizaciones participantes en esta edición reciban un donativo generoso para continuar su misión de rescate y amor. Exhortamos a todos a adquirir su Pawlendar”, agregó Dana Capó, fundadora de UCF.

Según la información suministrada, Carmen González es una fotógrafa puertorriqueña radicada en Nueva York que es amante de los animales. En 2019 fundó NYC Pet Pawtographer y desde entonces se ha dedicado exclusivamente a la fotografía de mascotas con el propósito de capturar la belleza y personalidad de sus modelos. Para más información, visita las páginas de NYC Pet Pawtographer en Facebook e Instagram.

United for a Cause Foundation es una organización sin fines de lucro creada bajo las leyes de Puerto Rico en 2014 con el propósito principal de fomentar actos de caridad apoyando a diversas causas y en especial brindar apoyo a organizaciones de bienestar animal a través de la creación de programas y eventos. Para más información, visita las páginas de United for a Cause Foundation en Facebook e Instagram. Para realizar donaciones vía ATH Móvil encuéntranos como UnitedForACausePR y a través de Paypal como unitedforacause.pr@gmail.com.