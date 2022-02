Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Me gustaría saber en dónde está escrito que a los hombres hay que darles una oportunidad cuando cometen una falta. Es como una regla no escrita, estructurada y elaborada a saber por quién, de que no importa lo que hagas, vas a tener el derecho, y no el privilegio de la oportunidad. Porque aquí es donde se confunden. En todo caso es un privilegio, para nada un derecho.