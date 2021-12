Un calendario con 12 conmovedoras historias de éxito de adopciones de perros en Puerto Rico, llamado Pawlendar 2022, se trata de una iniciativa en conjunto por United for a Cause Foundation (UCF) y NYC Pet Pawtographer para allegar fondos a siete organizaciones locales: Animal Rescue of Rincón PR, Obra Rescue PR, El Foster Club, Save A Sato, Santuario Lázaro, Humane Society PR y Santuario de Animales San Francisco de Asís.

Con un donativo de $10, el Pawlendar se puede adquirir online en el portal de NYC Pet Pawtographer y a partir del 10 de diciembre en Mr. Special y ToGo Stores selecccionadas.

“Soy amante de los animales y recuerdo con mucha tristeza los perritos solos, asustados y con hambre por las calles de la isla. Decidí crear este calendario con la idea de mostrar las caras de felicidad de “mis modelos” y al mismo tiempo contar su historia para continuar salvando vidas mediante las adopciones en Puerto Rico. Mi idea es que este sea la primera de muchas ediciones para continuar ayudando a los albergues y organizaciones, que día a día dedican su tiempo a mejorar la calidad de vida de estos perritos.” comentó Carmen González, propietaria de NYC Pet Pawtographer.

PUBLICIDAD

“Como fundadora de United for a Cause Foundation me da mucha satisfacción coincidir con personas como Carmen, que desinteresadamente ponen su talento y creatividad a favor de los cientos de miles de perros y gatos abandonados a su suerte en las calles de Puerto Rico. No dudamos en ser parte de este hermoso proyecto, esperando que sirva de inspiración para muchos y abran las puertas de sus hogares para recibir el más puro amor que existe. Los invitamos a todos a cooperar comprando una copia del Pawlendar”, comentó Dana Capó, presidenta de UCF.

Carmen González es fotógrafa puertorriqueña radicada en Nueva York y amante de los animales. Fundó NYC Pet Pawtographer en el 2019 y desde entonces se ha dedicado exclusivamente a la fotografía de mascotas con el propósito de capturar la belleza y personalidad de sus modelos.

United for a Cause Foundation es una organización sin fines de lucro creada bajo las leyes de Puerto Rico en el 2014, cuyo propósito principal es fomentar actos de caridad apoyando a diversas causas y en especial brindar apoyo a organizaciones de bienestar animal a través de la creación de programas y eventos.

Para más información, visita las páginas de United for a Cause Foundation en Facebook e Instagram. Para realizar donaciones vía ATH Móvil, los encuentras como UnitedForACausePR y a través de Paypal como unitedforacause.pr@gmail.com.