¿A qué se debe el furor por los tenis Hoka disponibles en Costco?

“La primera vez que vimos las Hoka fue en un ‘show’ al que acostumbro en Austin todos los años, llamado The Running Event, en momentos donde toda la industria se estaba moviendo a lo que se llama ‘Five Fingers’ y todo el mundo estaba corriendo minimalista en el piso. Eran una tenis grande y feas. Al principio, el 70% de la clientela que las usaban eran caballeros y solo el 30% de las mujeres las utilizaban porque no les atraían estéticamente. En el transcurso de tiempo, Hoka fue refinando el diseño de sus modelos, un poquito más estéticamente bonitas hasta que han podido equilibrar más la venta en ambos sexos”, indicó José “Chewi” Candelario a El Nuevo Día , quien es propietario del establecimiento En La Meta Running Store.

“Hemos visto a muchas personas en sus trabajos, la clase médica usándolos para el diario, para estar de pie todo el día, pero no deja de ser un tenis que tiene sus pisadas. Nosotros en la tienda, cuando vendemos unas Hoka, al igual que otra variedad de marcas, las recomendamos según la pisada de cada persona. Los tenis Hoka no son para todo el mundo”, estableció Candelario.

“Regularmente recomendamos un Bondi a una persona que es grande o que está sobrepeso, y las desea usar para caminar, porque es un tenis con mucho cushion (acojinada). Si yo soy flaquito y chiquito, y uso una tenis con mucho cushion , no le voy a sacar el partido que tienen esos tenis porque nunca voy a poder hundir ese cushion . Así que tengo que tener cierto peso para usar esos tenis y sacarle provecho", puso Candelario como ejemplo. “Hay gente que equivocadamente piensa que entre más cushion mejor, pero no, eso va a depender de cuánto yo pese".

“Lo importante de utilizar estos tenis es que antes de hacer una selección y de invertir en esa marca, la persona debe realizarse una prueba de pisada, no dejarse llevar meramente por el costo bajo ni por el color, ni porque le guste mucho. Hay que hacerse una prueba de pisada y Hoka tiene diferentes estilos, según la pisada, al igual que muchas otras marcas. No es que te digan, ‘mira, vete y compra esos tenis que están baratos o si te las han recomendado, porque no importa el propósito para el que te las estés comprando, ya sea para trabajar o caminar, hay que usar la que te corresponde porque te pueden hacer daño y lastimar”, señaló Rodríguez, quien es entrenador de Ironman, triathlon coach , world triathlo n y Running Long Distance Certified.

¿Tenis defectuosos?

De acuerdo con Candelario, por lo general, quien compra ese tipo de tienda no especializada no sabe lo que está comprando ni conoce cuál es su pisada .

“Generalmente, cuando estos tenis llegan a este tipo de tiendas, a unos precios más económicos, el modelo que están vendiendo son modelos atrasados, no es el último modelo con la mejor tecnología. Ya la Bondi va por el modelo 9 y sabemos que muchas veces cuando pasa eso es porque hay lotes de esos tenis que tienen algún tipo de defecto. No sé si es el caso con estas, pero es lo que ocurre en otras cadenas de tiendas porque lo he hablado con mi representante. Cuando digo defecto, es que pueden tener un hojal menos, un hojal más arriba o más abajo, simplemente que no cumplen los estándares que requieren en Estados Unidos. Suelen vender esos lotes baratos para no perderlas”.