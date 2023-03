Si eres de las personas que estás pensando correr o caminar un 5K o 10K en los próximos meses, pero nunca lo has hecho, debes tener muy presente que es sumamente importante utilizar el calzado deportivo adecuado, ya que esto podría provocar una lesión de rodilla o de cadera.

“La importancia de tener un buen calzado está en que puede determinar si tu sigues o no corriendo y caminando, ya que te podrías lesionar”, explicó José “Chewi” Candelario, entrenador de corredores y triatletas. “Es bien importante que antes de empezar a hacer ejercicio, tengas el calzado adecuado para que así el dolor que tengas cuando termines de entrenar sea dolor muscular, porque hiciste una rutina de ejercicios, no un dolor porque el zapato te está matando. Esto puede provocar que después no vayas a seguir haciendo ejercicio”.

José "Chewi" Candelario, entrenador de corredores y triatletas.

Qué hacer

Lo primero que debe hacer todo aquel que vaya a entrenar, caminar o correr es visitar por una tienda especializada en calzado deportivo, donde su personal te hará una prueba que determinará qué tipo de pisada tienes. La prueba puede ser parado en una plataforma estática, donde se mide la forma del pie o también se puede hacer utilizando una cámara que graba a la persona mientras camina o corre, momento en que se puede ver con exactitud cómo flexiona y reacciona el pie al dar un paso.

“Nosotros entendemos que la manera más eficiente de conocer la pisada es a través de una prueba dinámica utilizando una cámara, ya hemos visto que gente con arco alto pueden tener cualquiera de las pisadas, menos pie plano. Si esa persona solamente se evalúa en una plataforma, lo podrían evaluar mal”, explicó Candelario, propietario de En La Meta Running Store, localizada en Puerto de Tierra, en San Jua.

Las pruebas determinarán qué tipo de pisada tiene la persona. Estas podría ser:

Pisada pronadora - Esto significa que, al impactar contra el suelo, el tobillo se inclina hacia el interior del pie. Por lo general, el primer contacto con el pie en el suelo suele ser con el exterior del pie, pero luego este cede para ir amortiguando poco a poco hacia el interior.

Pisada supinadora - Al contrario que el pronador, el supinador inclina el tobillo hacia el exterior del pie. Los supinadores suelen ser personas con un arco plantar muy pronunciado y poco flexible.

Pisada neutra - En este tipo de pisada el tobillo no se inclina casi hacia ningún lado. Por lo tanto, no suele haber mucho problema de lesiones con este tipo de pisada.

Lo primero que debe hacer todo aquel que vaya a entrenar, caminar o correr es visitar por una tienda especializada en calzado deportivo, donde su personal te hará una prueba que determinará qué tipo de pisada tienes. (Carlos Giusti/Staff)

Dependiendo el tipo de pisada que tengas, será el calzado deportivo que deberías tener. Marcas de tenis como Brooks, New Balance, Saucony, Mizuno, Altra y Asics tienen disponibles modelos para cada uno de los tipos de pisadas.

Otros detalles a tener en cuenta

Sin embargo, a la pisada no es el único detalle que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el tenis adecuado.

En qué tipo de terreno vas a correr, ¿asfalto, en una pista o en tierra?

vas a correr, ¿asfalto, en una pista o en tierra? Qué uso que le vas a dar a los tenis, ¿para entrenar, para competir o uso mixto?

a dar a los tenis, ¿para entrenar, para competir o uso mixto? Cuál es tu peso. Eso será esencial para saber la suela que debe tener el calzado deportivo.

Eso será esencial para saber la suela que debe tener el calzado deportivo. Elige el tamaño correcto de calzado , según tu pie. Variaciones muy extremas podrían hacerte daño a largo plazo.

, según tu pie. Variaciones muy extremas podrían hacerte daño a largo plazo. No asumas el tamaño de tu pie. Todas las marcas y modelos varían, por lo que es importante que te midas cada una de tus opciones, utilizando unas medias que vayas a usar para correr o caminar.

Todas las marcas y modelos varían, por lo que es importante que te midas cada una de tus opciones, utilizando unas medias que vayas a usar para correr o caminar. Los dedos ni el empeine del pie no deben estar presionados al ponerte el calzado. Siempre hay que dejar un espacio, ya que el pie se hincha al correr. Si está muy apretado, las personas podrían sentir calambres.

al ponerte el calzado. Siempre hay que dejar un espacio, ya que el pie se hincha al correr. Si está muy apretado, las personas podrían sentir calambres. Compruebe que el talón no se sale al caminar y que los bordes del calzado no rocen contra tus tobillo.

al caminar y que los bordes del calzado no rocen contra tus tobillo. Cuando te los estés probando , camina con ellas o incluso corre dentro de la tienda.

o incluso corre dentro de la tienda. Las tenis de correr deben cambiarse cada 400 o 500 millas, si son de uso diario, o de 200 a 250 millas, si son para correr distancias. Toda variaría y dependerá de la marca y el modelo. Lleva un registro de la fecha en que las compraste en un diario de entrenamiento y anota cuándo empieces a notar que están desgastadas.

Todas las marcas y modelos varían, por lo que es importante que te midas cada una de tus opciones, utilizando unas medias que vayas a usar para correr o caminar. (Carlos Giusti/Staff)

Un último consejo que dio Candelario es que las personas no deben comprar los tenis de correr por su color o el estilo, sino que deben enfocarse más en sus beneficios. “Cuando orientamos a las personas, lo que queremos es que tengan el calzado correcto para que se mantengan corriendo por mucho tiempo y que no escojan el calzado porque es amarillo, porque es rojo, porque es lindo y porque me pega. Cuando vayamos para el cine, nos ponemos ese tipo de calzado, pero si es para hacer ejercicio, debe ser lo más cómodo posible”, concluyó el entrenador.