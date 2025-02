Jackie Rodríguez impartirá clase de Xco Latin a beneficio de los niños con cáncer

“Mi lema es el privilegio de dar. Cuando uno da de corazón y lo haces por amor no me debes nada. Realmente es un privilegio poder dar. A través del tiempo con esta modalidad de ejercicios he ido creciendo no solo aquí en la isla, sino en otras partes del mundo. Así que para mí todo lo que ha pasado son bendiciones y las bendiciones hay que compartirlas. Si Dios me dio el conocimiento y me ha permitido ayudar a tantas personas porque no seguir haciéndolo. Seguir promoviendo la salud física y mental”, sostuvo la instructora de 58 años.