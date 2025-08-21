Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
21 de agosto de 2025
86°bruma
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Serena Williams revela cómo perdió 31 libras: “lo intenté todo”

La tenista, 23 veces campeona de Grand Slam, se sinceró sobre el tratamiento que lleva casi un año para controlar su peso

21 de agosto de 2025 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Serena Williams a su llegada al estreno de "Creed III" el 27 de febrero de 2023, en el teatro chino TCL Chinese Theatre en Los Angeles, donde fue honrada con el premio Ícono de la Moda. (Jordan Strauss)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La gran tenista Serena Williams ha revolucionado sus fanáticos, seguidores de deportes, y a los diversos medios de comunicación ante su transformación física al recurrir a medicamentos para la pérdida de peso.

RELACIONADAS

La 23 veces campeona de Grand Slam reveló este jueves que perdió 31 libras luego de decidir tomar un medicamento para bajar de peso.

“Tomo GLP-1 y no me avergüenza decirlo, y decirlo en voz alta”, manifestó Williams en una entrevista exclusiva ofrecida a “Today”, a la vez que afirmó su colaboración con Ro, una empresa de salud digital que, entre otras cosas, prescribe GLP-1 a través de telemedicina, y de la que ahora es portavoz.

La también diseñadora, empresaria y filántropa mencionó que lleva casi un año tomando medicamentos para controlar su peso, tras luchar por mantener su figura tras el nacimiento de sus hijas, Olympia en 2017 y Adira en 2023.

Williams explicó que no logró regresar al peso que consideraba saludable para ella, a pesar de mantener una rutina de ejercicio en la que no importara lo que hiciera, como correr y caminar durante, y practicaba su deporte,

“Luego, después de tener mi segundo hijo, todo se complicó aún más. Así que pensé: “Tengo que probar algo diferente”. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió al mundo del deporte: recurrir a medicamentos para la pérdida de peso.

También probó ser vegana, vegetariana y llevar una dieta alta en proteínas, además de dar 20,000 pasos al día con regularidad.

“Como atleta y como alguien que lo ha hecho todo, simplemente no podía llevar mi peso a donde necesitaba estar en un lugar saludable, y créeme, no tomo atajos. Hago todo menos tomar atajos“, declaró Williams en la entrevista exclusiva, mientrsa defendió su decisión de utilizar ayuda médica para lograr sus objetivos de salud.

“Estaba tomando la medicación intermitentemente y ahora la tomo por completo. Fue una muy buena decisión que tuve que tomar para mi vida; lo intenté todo”, amplió.

Desde que empezó a tomar la medicación, Williams mencionó que ha sentido una mejoría en su salud, entre ello sus niveles de azúcar se habían normalizado y siente sus articulaciones “más ligeras, como si no soportaran tanta carga”.

“Tuve muchos problemas de rodilla... sobre todo después de tener a mi hija y nunca pude recuperar mi peso normal. Y eso, francamente, afectó definitivamente algunas victorias que podría haber conseguido en mi carrera”, recuerda Williams. Tampoco ha sufrido ningún efecto secundario, afirmó.

La tenista profesional amplió que la decisión de utilizar medicamentos para bajar de peso no fue puramente estética, sino que también estuvo motivada por importantes consideraciones de salud, como la diabetes, que es común en su familia.

“Exigí mucho a mi cuerpo... Entiendo que hay muchos efectos secundarios, pero yo no tuve ninguno”, acotó.

Tags
Serena WilliamsPérdida de peso
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: