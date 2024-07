Una guía de meriendas saludables para el regreso a la escuela

“Las meriendas son una parte muy importante de la nutrición de cada día, especialmente de aquellos que están en crecimiento, como los niños pequeños“ , explicó Olga E. Sinigaglia Montalvo, nutricionista pediátrica. “Son tan importantes que las meriendas pueden brindar aquellos nutrientes que quizás no se completan en las comidas regulares, como el desayuno, el almuerzo o la cena”.

Según la experta, se podría considerar como una merienda saludable aquellos alimentos que no tengan exceso de grasa, de azúcares añadidos, de sal y que sean equilibradas y con densidad nutricional, esto quiere decir que proporcione carbohidratos, proteínas o fibras, entre otros. “Por ejemplo, un alimento que no tiene nada de densidad nutricional pudiera ser una bebida carbonatada, ya que es demasiado alta en azúcares añadidos, y no te proporciona ni vitaminas, ni minerales”, añadió la licenciada en Nutrición.