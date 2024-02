Aprende a reconocer las señales de maltrato emocional

Es un tipo de maltrato que, para muchas mujeres (y algunos hombres en menor escala) es difícil reconocer a tiempo. No hay golpes o violencia física que deje marcas, pero es igual de dañino y afecta significativamente a la persona y, en muchas ocasiones, a los hijos si los hay.

Así es el maltrato emocional y psicológico, modalidades muy parecidas de violencia con las que el agresor o agresora busca controlar, aislar o intimidar a su pareja. Interacciones diarias que van destruyendo la autoestima y el amor propio de la víctima.

Una experiencia que ha vivido en carne propia Daisy, una profesional de 57 años, quien prefirió utilizar un seudónimo para contar su historia. Relata que, luego de varios episodios de conducta violenta por parte de su ahora exesposo, que no llegaron al maltrato físico, pero le afectaba su estabilidad emocional al punto de que prefería callarse “para evitar males mayores”.

PUBLICIDAD

Una situación que se repitió con una pareja que tuvo después, quien dejaba de hablarle y se desaparecía sin dar explicaciones o hablar de lo que le había molestado. “La primera vez que pasó, se levantó y se fue. Luego le pedí disculpas por si había hecho o dicho algo que le había molestado. Y volví a hacer lo mismo, a inhibirme de expresar lo que sentía cuando veía cosas que no me gustaban, por miedo a que me dejara de hablar”, lamenta Daisy, quien ahora se da cuenta de que eran conductas que en el momento no las asociaba con violencia psicológica.

Hasta que comenzó a leer, hablar con amigas y profesionales de la salud mental y conoció un término, mutismo hostil, que describía exactamente por lo que ella había pasado. Una táctica de manipulación que muchas personas no la consideran agresión y, más bien, la ven como una conducta pasajera sin mayores consecuencias.

Sin embargo, la realidad es que se trata de un “castigo” del agresor que hace sentir a la persona que lo sufre culpable. Una conducta que también se conoce como la “ley del hielo” en la que la pareja decide ignorar, evitar o rechazar emocionalmente al otro.

“El mutismo hostil es un tipo de castigo del agresor o agresora a su pareja en que deja de hablarle, no la mira y la ignora. La víctima se siente mal, le da ansiedad y se pasa pensando qué hizo o dijo para causarla”, explica la psicóloga y motivadora Francheska Mieles, una de las portavoces de la iniciativa Unidas Somos Más, compuesta por varias empresas líderes en el mercado local que, por quinto año consecutivo, llevan a cabo una campaña de concienciación sobre las diferentes formas de maltrato a la mujer con el propósito de “erradicar este mal social”.

PUBLICIDAD

Este año, el proyecto -a beneficio de la Fundación Alas a la Mujer- enfatizará en la educación y concienciación del maltrato emocional y psicológico, que va acorde con la misión de esta organización de “fomentar, apoyar y fortalecer las capacidades de las niñas y mujeres en Puerto Rico para que puedan alcanzar su pleno desarrollo en una cultura de no maltrato y respeto”.

Unidas somos más💜 | Al comprar productos de una de estas marcas en las tiendas Walmart, la empresa donará .25 centavos... Publicado por Fundación Alas a la Mujer, Inc. en Martes, 6 de febrero de 2024

Fundación Alas a la Mujer es una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios de intervención psicosocial, intercesión, asesoramiento y representación legal, además de ayudas complementarias para las sobrevivientes de violencia doméstica.

Y, a través de la iniciativa Unidas Somos Más, las marcas Colgate, Dove, Hershey’s, Huggies, Poise, Tresemmé y U By Kotex, donarán 25 centavos a la Fundación Alas a la Mujer por la compra de cada producto vendido en las tiendas Walmart del 11 de enero al 14 de febrero de este año.

Maltrato emocional y psicológico

“El maltrato emocional a la mujer es una realidad alarmante en Puerto Rico que merece ser abordada con urgencia y sensibilidad. Exhorto a las víctimas a que reconozcan que sus emociones y sentimientos no deben ser minimizados por nadie y que tienes derecho a que respeten cómo te sientes”, señala la psicóloga.

De hecho, explica que como parte de la iniciativa se llevará el mensaje de prevención en redes sociales “para educar sobre las señales de maltrato emocional y de por qué las víctimas se mantienen en el ciclo de maltrato”, además de ofrecer recomendaciones sobre cómo apoyar a una víctima.

“Generalmente, el agresor (o agresora) utiliza un lenguaje ofensivo o despectivo hacia la otra persona y, a su vez, resalta sus necesidades por encima de su pareja”, explica Mieles, quien dice que también se utiliza mucho el término en inglés “gaslighting” para explicar ese comportamiento. Una de sus características es que el agresor trata de confundir a la víctima para que cuestione la validez de sus propios pensamientos, la realidad o los recuerdos. Lo que lleva a las víctimas a sentirse confundidas y ansiosas, además de perder la confianza en sí mismas

PUBLICIDAD

Según la psicóloga Mieles, aunque se habla de abuso emocional y psicológico, no hay una diferencia significativa entre ambos términos. Pero se cree que el maltrato emocional es más amplio y, por lo tanto, el psicológico se considera una forma de maltrato emocional.

Comportamientos en los que el agresor humilla, a veces frente a otras personas, la ridiculiza y trata a la otra persona, por ejemplo, de estúpido o de que es un inútil. Por ejemplo, la describe como que “no vale nada”, que “no sirve” y que otros lo hacen mejor que ella, entre otros epítetos.

La psicóloga y morivadora Francheska Mieles la psicóloga y motivadora Francheska Mieles, una de las portavoces de la iniciativa Unidas Somos Más. (Suministrada)

“Las palabras ofensivas se suelen utilizar bastante para menospreciar y afectar la autoestima de la víctima. Tiene una actitud intimidante para causar temor y hasta la puede amenazar de hacerle algún tipo de daño a ella, a familiares, a sus mascotas o a los hijos. Le dice, además, que no va a ser feliz al lado de otra persona que no sea él o que no va a lograr nada en la vida sin él”, describe Mieles, tras explicar que muchas mujeres que sufren ese patrón de maltrato no necesariamente comienzan con el inicio de la relación de pareja.

De hecho, también puede tener su raíz desde la infancia, a partir de ciertos tipos de crianza, la relación o la socialización a la que estuvo expuesta desde la niñez. “Algo pudo haber sucedido, como abandono o abuso dentro del núcleo familiar, así como haber sido víctima de bullying. Se normaliza este tipo de violencia y se sigue arrastrando este tipo de conductas”.

PUBLICIDAD

¿Cómo salir de ese círculo de violencia?

Según la psicóloga Francheska Mieles, no es fácil, pero tampoco es imposible. “Ese ciclo se perpetúa porque tiene sus etapas (en las que la víctima cree que todo está bien) y es difícil entender que hay un patrón”.

En ese sentido, Mieles enfatiza en la importancia de buscar ayuda o asesoramiento para no normalizar un comportamiento que no es normal y poder salir de esa relación abusiva.

“La Fundación Alas a la Mujer, entre otras organizaciones que ayudan en estos casos, está disponible para recibir a este tipo de víctimas. Lo importante es que pueda reconocer que está en un ciclo de abuso emocional”, agrega Mieles, quien dice que el maltrato físico es más fácil de identificar por las huellas que deja. Pero cree que el daño y trauma que causa el abuso psicológico es igual de dañino y perdurable. Entre algunas de las consecuencias, Mieles menciona:

♦ Te ha aislado de tus amistades y familia

♦ No duermes bien

♦ No te alimentas saludablemente o comes demasiado

♦ Ya no disfrutas de las actividades que antes te gustaban

♦ Sientes mucha tristeza o estás deprimida

♦ Estás constantemente con ansiedad y estrés

♦ Sientes temor y te preocupa decir o hacer algo que le moleste a tu pareja

“Es importante identificar las señales y buscar ayuda”, recomienda la psicóloga, quien cree que una amiga o un familiar cercano pueden ayudar, pero sin juzgar ni criticar. Por ejemplo, si sospechas de una situación de abuso emocional o psicológico, puedes preguntarle si se siente bien en la relación en la que está, si la puedes ayudar en algo y, tal vez, dependiendo la relación que tengas, dejarle saber que la has visto muy triste. No obstante, la psicóloga recomienda que en ese momento no hables del agresor porque la víctima puede justificarlo y decir que no siempre es así.

PUBLICIDAD

Lo importante, agrega Mieles, es dejarle saber que estás a su disposición por si necesita algún tipo de ayuda. “Es ser empáticos con la situación por la que está pasando. Además, le puedes dar nombres y teléfonos de organizaciones que brindan ayuda a víctimas de violencia”, recomienda la psicóloga, mientras indica que en las redes sociales ya se están difundiendo cápsulas informativas de la iniciativa Unidas Somos Más sobre formas de identificar el maltrato emocional y psicológico.

Algunas señales

Según la psicóloga y motivadora Francheska Mieles, algunos agresores pueden comenzar una relación sin mostrar ningún rasgo de su verdadera personalidad y el maltrato surge después de que ya la relación se ha establecido. Aquí algunos ejemplos:

♦ Te humilla frente a otras personas

♦ Te dice estúpida o inútil, entre otras palabras despectivas

♦ Se enoja fácilmente, alza la voz para intimidarte o se va de la casa sin dar explicaciones

♦ Te hace creer que todo es tu culpa

♦ Te amenaza con hacerte daño, a familiares o a tu mascota

♦ Dice que “si no puedo tenerte, nadie podrá”

♦ Decide qué ropa debes usar o, si está en un restaurante, pide lo que vas a comer

♦ Finge que no entiende lo que dices, no escucha tus opiniones o las tilda de erróneas

♦ Cuestiona tus recuerdos o niega que pasaron como tú lo cuentas